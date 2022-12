Il 25 dicembre, l’attrice premio Oscar di “Stregata dalla Luna” e popstar, pubblica su Twitter la foto di un bellissimo anello con, al centro, un gigantesco brillante a forma di pera. Le uniche parole che allega alla foto sono “There r no words” (non ci sono parole), per poi mandare un altro “cinguettio” un’ora dopo ammettendo che la ragione per cui avesse postato la foto era, in realtà, per far vedere quanto cool fossero le unghie del fidanzato.

Se l’intenzione di Cher era quella di distrarre i suoi fan da quell’enorme diamante, non sembra la cantante sia molto riuscita nel suo intento: tra i commenti negativi e quelli di sostegno, spiccano anche quelli di molti che si sono chiesti quanto possa costare un anello del genere e il motivo dietro questo regalo. Che Cher sia pronta a sposare il suo giovanissimo fidanzato? L’interprete di Le Streghe di Eastwick ha deciso, al momento, di schivare tutte le domande al riguardo.

La storia d’amore con il giovanissimo Alexander AE Edwards

Pare la coppia si sia conosciuta lo scorso settembre a Parigi, durante la Fashion Week e che sia immediatamente scattata la scintilla tra i due. A Novembre, Cher si apre per la prima volta riguardo questa nuova relazione e ammette che il giovanissimo Alexander AE Edwards – noto discografico e produttore della Universal Music Group – e lei si stanno frequentando, rimandando al mittente tutte le critiche su questa frequentazione.

Non molti, infatti, hanno sostenuto la loro relazione per via della differenza d’età: la famosa attrice e cantante ha, difatti, 76 anni, mentre il producer americano 36. Ben 40 anni di differenza che dividono i due, ma che non li ferma dal vivere la loro storia d’amore al massimo. Ai giornali Cher aveva dichiarato che “nell’amore non esiste matematica”. E chi siamo noi per contraddirla? Nonostante le critiche e i commenti negativi, l’icona gay sembra aver trovato un uomo che ama il suo lato buffo e al quale non importa della sua età. Al Kelly Clarkson Show aveva recentemente dichiarato che “Sulla carta forse è un po’ ridicolo, ma nella vita di tutto giorni andiamo molto d’accordo. Lui è favoloso e di solito non attribuisco agli uomini qualità che non meritano”. Se l’anello fosse il preludio per un matrimonio, sarebbe ben il terzo per Cher, dopo aver sposato Sonny Bono e dopo le brevi nozze con Gregg Allman.

Quanto vale il diamante?

Nonostante Cher abbia provato a spostare l’attenzione degli utenti Twitter dall’anello alla manicure rocchettara dal suo uomo, il gigantesco diamante è difficile da ignorare. Nella foto scattata per la piattaforma di Elon Musk, l’anello è ancora nella sua scatoletta nera e i raggi della stanza si riflettono sui brillanti incastonati nella strutture centrale e su quella laterale. La domanda sorge spontanea: quanto sarà costato questo sbrilluccicante gioiello? Nonostante il patrimonio del discografico sia – solo – due milioni rispetto ai 360 di Cher, immaginiamo che il neofidanzato non abbia badato a spese per conquistare una delle cantanti pop più iconiche del mondo. Page Six – famoso portale d’intrattenimento americano – ha parlato con il CEO di The Diamond Pro, Mike Fried. Alla testata ha ammesso come il gioiello ricevuto dalla cantante in regalo “sia davvero straordinario” aggiungendo che, dalle foto, “l’enorme pietra a forma di pera pare sia di sei carati”. L’esperto di diamanti ha, oltretutto, dichiarato che il brillante possa avere un valore stimato di un quarto di milione di dollari.