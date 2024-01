Qual è il piatto preferito di Arianna David? Come è oggi il suo rapporto con il cibo dopo l’anoressia? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Qual è il piatto preferito da Arianna David?

Arianna David oggi ha 50 anni, è una conduttrice televisiva ed ex Miss Italia. In passato Arianna David ha sofferto di anoressia e, nonostante oggi ne sia uscita, il suo rapporto con il cibo non è ottimale. Infatti, anche se ha dichiarato che cucinare le piace molto, non c’è un cibo che le piace, anzi ha rivelato di mangiare solamente cibi light al fine di controllare le calorie. Se c’è però una cosa a cui non resiste quello è il gelato. Queste le sue parole in una intervista per il Corriere della Sera: “Oggi peso 47 chili, porto la 34, quella che indossano i bambini. Ma soprattutto ora, anche se mi piace tantissimo cucinare, non mi piace più nulla. Non mangio praticamente niente, solo cibi light. Controllo le calorie. Ma mangio il gelato, di quello ne mangio tanto.”

Arianna David: il rapporto con il cibo dopo l’anoressia

La conduttrice televisiva ed ex Miss Italia Ariana David ha sofferto per diverso tempo di anoressia, tanto che oggi, anche se ne è uscita, non ha un buon rapporto con il cibo, anzi tende a mangiare solamente cibi light e, a parte il gelato, non c’è un piatto che le piace particolarmente. Nel corso di una intervista per il Corriere della Sera ha raccontato la sua esperienza con l’anoressia. Ecco le sue parole: “sono sempre stata una bambina magra, ma negli anni del liceo il mio corpo ha iniziato a cambiare. Mangiavo perché mi piaceva mangiare, e alla fine ho preso chili. I compagni di scuola mi prendevano in giro, mi facevano trovare disegni alla lavagna con la mia faccia sopra a un corpo da pera. All’epoca non ci facevo caso, ma ero arrivata a pesare 65 chili.” Da lì le cose cominciarono a cambiare e, prima di partecipare a Miss Italia, Arianna si era rivolta a un medico e si rimise in forma, 52 chili per 173 centimetri di altezza. A 21 anni ecco l’anoressia: “Avevo l’incubo di diventare grassa. Già mi prendevano in giro per il mio accento romano, non avrei sopportato di essere derisa anche per il mio peso. Quando sono arrivata a pesare 39 chili e a non avere più il ciclo mestruale per un anno, lì mi sono messa paura. Ma prima non era così. Mi sentivo forte. Sentivo che potevo decidere su me stessa, potevo scegliere se vivere o morire.” Arianna, nonostante le tante difficoltà è sempre riuscita a uscire da sola, anche se comunque ha dichiarato di aver avuto diverse ricadute, anche dopo le gravidanze. L’ex Miss Italia ci tiene però a sottolineare l’importanza di farsi aiutare: “non ho mai frequentato questi centri che però sono utilissimi per chi soffre di queste problematiche, ed è importante che siano e restino centri pubblici.”

