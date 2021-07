Il cocco è ricco di proprietà benefiche e nutrienti ed è l’ideale per la cura del corpo a 360 gradi. Sono tantissimi infatti i brand di beauty care che hanno messo in commercio prodotti dedicati a questo frutto. Che tu sia una beauty lover votata al bio o, semplicemente, adori il profumo dolce e fresco del cocco, ecco quelli che non puoi assolutamente perderti per l’estate 2021.

Prodotti beauty al cocco

Cocco è sinonimo di estate. Riservagli un posto nel nostro beauty case sotto forma di un’acqua profumata, crema, maschera e così via, ci aiuta a sognare la sabbia sotto i piedi anche in città, inoltre le sue proprietà sono alleate fondamentali della nostra bellezza. L’olio di cocco contiene infatti acido ialuronico, un componente già presente nei tessuti connettivi della nostra pelle, che se stimolato può avere un effetto rigenerante e ritardare tutti quei disagi dovuti all’invecchiamento o alla trascuratezza.

Ma quali sono i prodotti beauty con questa fragranza, davvero indispensabili per l’estate 2021? Per capirlo abbiamo fatto un giro tra le tendenze.

Prodotti beauty al cocco: l’acqua profumata

In estate non può assolutamente mancare l’acqua profumata. Fresca e molto leggera non ha nulla da invidiare al profumo tradizionale. Al contrario ha molti vantaggi, come quello di poter essere spruzzata sui capelli, senza aver paura di danneggiarli.

Chogan ha la sua versione al cocco, da provare con la crema corpo abbinata per un effetto più duraturo.

Prodotti beauty al cocco: lo shampoo solido

Per la gioia del nostro pianeta e delle nostre chiome, lo shampoo solido sta sempre di più prendendo il posto di quello tradizionale. Venduto sotto forma di saponetta in confezioni di cartone, elimina definitivamente l’uso della plastica e permette una pulizia del capello e della cute molto profonda grazie al suo modo di applicazione. Schwarzkopf ha lanciato la sua profumatissima versione al cocco.

Prodotti beauty al cocco: il lip peeling

Sole, disidratazione, sudore e salsedine sono tutti fattori che rischiano di irritare le nostre labbra che anche in estate, hanno bisogno di un momento dedicato a loro e questo Essence lo sa bene. Il brand di beauty low cost propone infatti la sua versione di lip peeling, ovviamente al cocco!

Prodotti beauty al cocco: sotto il sole

Proteggersi dai raggi UV è molto importante se vogliamo mantenere la nostra pelle sana, elastica e soprattutto se non vogliamo correre il rischio di macchie o peggio ancora rischiare la salute a causa di melanomi. Bottega Verde mette in commercio un’intera linea solare con spf 50+. Ovviamente al cocco.

Prodotti beauty al cocco: la linea completa

Alle amanti del cocco L’erbolario dedica un’intera linea basata su questo frutto tropicale. Non manca proprio nulla, prodotti per la bellezza della pelle, dei capelli e delle labbra, dal packaging minimal color corallo e il profumo inconfondibile.

Prodotti beauty al cocco: l’olio di cocco

Ne siamo siuri, una volta provata l’estrema versatilità dell’olio di cocco non potrete più farne a meno. Quello di Foodspring è completamente bio, vegano e crudista ed è adatto sia per arricchire le pietanze con il suo sapore esotico e gli innumerevoli nutrienti, sia per prendersi cura di pelle e capelli. Provare per credere!