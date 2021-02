Alcune piante ed erbe esistenti in natura, se usati, nel modo giusto, sotto forma di oli o lozioni apportano una serie di benefici e vantaggi all’organismo. Una di queste è l’olio di cocco che si usa in tantissimi ambiti, quali la salute e la cucina.

Vediamo dove comprarlo.

Olio di cocco

Con questo termine si fa riferimento a un grasso vegetale che viene estratto dalla polpa essiccata delle noci di cocco. Le palme da cocco hanno origine nella zona equatoriale e i frutti si caratterizzano perché ricchi del 65% di grassi. L’olio di cocco, alle temperature di 23° circa, si trova allo stato liquido, ma non appena scende si solidifica arrivando a una consistenza che ricorda quella del burro.

In questo caso, assume un colore molto simile al bianco. Per preparare l’olio, la noce viene privata dei due involucri esterni e la polpa viene essiccata al sole in modo da ridurre il contenuto di acqua che vi è al suo interno. A questo punto, si passa alla fase della spremitura che è effettuata a freddo per riuscire a mantenere tutte le proprietà e i principi nutritivi di questo alimento.

L’olio di cocco è ricco di trigliceridi e di acidi grassi saturi, quali acido linoleico, acido caprilico e caprinico.

Gli acidi grassi di cui si compone sono una fonte di energia molto importante che permette di stimolare il processo metabolico portando a bruciare i grassi in eccesso e, quindi, favorire il dimagrimento.

L’olio di cocco si può acquistare un po’ ovunque ed è ampiamente diffuso nella cucina asiatica per la preparazione di bevande e piatti che possono essere sia dolci che salati. Considerato anche uno dei migliori per la frittura in quanto rende le pietanze molto facili da digerire permettendo di cucinare in maniera sana e salutare.

Olio di cocco: benefici

Fino a pochissimo tempo fa, in Occidente è stato spesso considerato come un prodotto ricco di grassi per cui dannoso per la salute, mentre oggi sembra che le cose siano cambiate al punto da essere considerato un super food per via dei tanti benefici e vantaggi che arreca all’organismo. Oltre all’ambito culinario, nella preparazione di ricette e torte vegane, sono diversi i benefici dell’olio di cocco in ogni aspetto.

Sazia riducendo il senso di fame. Sembra che, assumendone un cucchiaio prima dei pasti, riesca a distogliere dalla fame ed evitare di abbuffarsi, grazie soprattutto ai chetoni che riducono l’appetito. Essendo un grasso vegetale, aiuta le ghiandole surrenali e la tiroide ad avere effetti benefici bilanciare nel modo corretto gli ormoni.

Come detto, è ricco di trigliceridi che stimolano il processo metabolico aiutando a dimagrire e fornendo l’energia necessaria per affrontare i mille impegni giornalieri. Molto utile per tenere sotto controllo il livello degli zuccheri nel sangue. In base ad alcuni studi, sembra che l’olio di cocco abbia effetti benefici sulla salute del cervello trattando una patologia come il morbo di Alzheimer.

Ricco di composti antivirali che consentono di guarire rapidamente dall’herpes labiale fornendo sollievo al dolore. Basta un cucchiaino di olio di cocco immerso in acqua calda e limone per lenire il mal di gola. Considerando che contiene acido laurico, si dimostra particolarmente efficace ad accelerare il sistema immunitario e, quindi, proteggere da determinate malattie sconfiggendo virus e batteri. L’olio di cocco è un rimedio naturale per lo smalto dei denti e donare un sorriso luminoso.

Olio di cocco Amazon

Considerando i tantissimi benefici di questo prodotto, chi volesse comprarlo può farlo direttamente sul sito di Amazon approfittando di diversi sconti e prezzi al ribasso. Cliccando sull’immagine si trovano diverse informazioni e promozioni in merito. Ecco una classifica con alcuni dei migliori prodotti a base di olio di cocco scelti tra quelli maggiormente desiderati e voluti dagli utenti del noto e-commerce.

1)Olio di cocco frazionato 480 ml

Un prodotto da 480 ml a base naturale che per il benessere e la salute della chioma. Essendo ricco di vitamine, sali minerali, micro e macroelementi è ritenuto essenziale per la salute dei capelli, della pelle del viso e del corpo. Ha proprietà idratanti e nutrienti. Non contiene conservanti o pigmenti colorati. Un prodotto puro ed eccellente per il bagno.

2)Go-Keto MCT Oil Ketosene green

Una confezione da 50 ml a base di olio verde, olio di cocco, Omega 7 di avocado e olio di macadamia. Dona un senso maggiore di sazietà riducendo il senso di appetito. Contiene olio di limetta per prepare uno smoothie o uno shake proteico. Un prodotto insapore e vegano. Adatto per una dieta chetogenica. Ottimo anche per l’insalata, il succo o la zuppa. In vendita con lo sconto del 4%.

3)Fysio olio di cocco biologico

Una soluzione a base di componenti naturali, quali olio di cocco, cera d’api, olio d’oliva e di jojoba, d’argan e di elicrisio. Adatto a tutti i tipi di pelle dal momento che ha proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. Si può usare come balsamo per i capelli in modo da farli crescere rapidamente. Ha proprietà idratanti. Utile per la pelle secca e le irritazioni. Elimina le imperfezioni, smagliature e altri difetti, come le macchie della pelle. Indicato anche per la pelle acneica in quanto purifica e assorbe.

