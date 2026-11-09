Una fiction su Rai 1 narra la vita del magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla mafia, interpretato da Giuseppe De Domenico.

Il 9 e il 10 novembre Rai 1 presenterà “Livatino: il giudice e i suoi assassini”, una miniserie diretta da Michele Placido. Il progetto vuole riportare sullo schermo la storia di Rosario Livatino, magistrato assassinato a 37 anni da esecutori della Stidda, che nel 2021 è stato proclamato beato dalla Chiesa cattolica. La narrazione, realizzata da Rai Fiction in collaborazione con Goldenart Production e Rai Com, mira a dare voce a un eroe silenzioso, lontano dalle luci del palcoscenico ma grande per il suo impegno contro la criminalità organizzata.

Il percorso di Rosario Livatino, da Canicattì alla magistratura nazionale

Nato il 21 settembre 1952 a Canicattì, in provincia di Agrigento, Livatino cresce in una famiglia modesta ma molto legata ai valori di onestà e giustizia. Dopo aver conseguito la laurea con lode in Giurisprudenza a Palermo, entra nella magistratura ancora giovane, scegliendo di servire nella sua terra d’origine. Negli anni ’80 la provincia di Agrigento è teatro di una sanguinosa guerra tra Cosa Nostra e la Stidda, realtà che spinge il giudice a indagare sistematicamente sui patrimoni illeciti dei boss mafiosi.

Il “giudice ragazzino” e il suo approccio al crimine

Definito dalla stampa giudice ragazzino, Livatino dimostra fin da subito una notevole maturità: concentra le indagini sul blocco dei beni e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, convinto che colpire il patrimonio organizzato sia la chiave per indebolire la struttura mafiosa. Non cerca i riflettori, ma la concretezza. Il suo rifiuto di accettare una scorta personale, per non mettere a rischio i familiari, è un gesto di responsabilità che, paradossalmente, lo espone maggiormente al pericolo.

Il delitto sulla Statale 640 e le indagini successive

Il 21 settembre 1990, mentre percorreva da solo la Statale 640 verso il tribunale di Agrigento, Livatino viene intercettato da un commando di sicari della Stidda. Dopo una breve fuga a piedi nei campi circostanti, subisce un colpo di pistola al volto e perde la vita. L’omicidio scuote l’opinione pubblica: è il più giovane tra i 27 magistrati uccisi per motivi di servizio, e la sua morte alimenta una lunga battaglia giudiziaria contro la mafia agrigentina.

Le indagini, condotte con l’aiuto fondamentale del testimone oculare Pietro Nava, portano rapidamente all’identificazione e all’arresto degli esecutori. L’autopsia rivela la brutalità del fatto e il coraggio dell’ultimo gesto di Livatino, che, ancora ferito, chiese ai killer: «Picciotti, che vi ho fatto?». La sua testimonianza postuma diventa simbolo di un magistrato che non si sottrae al proprio dovere, anche di fronte alla morte.

La miniserie: produzione, cast e la sfida di raccontare una figura reale

La fiction si avvale di un cast di alta professionalità. Il protagonista è interpretato da Giuseppe De Domenico, giovane attore siciliano noto per le serie ZeroZeroZero e Bang Bang Baby. De Domenico ha scelto di rappresentare Livatino senza trasformarlo in un’icona invincibile, ma come un uomo di “normale” fragilità, con paure quotidiane e dubbi interiori, rendendo la storia più vicina al pubblico.

Accanto a lui, la serie riunisce volti noti come Nino Frassica, Michela De Rossi, Ninni Bruschetta e Leonardo Maltese. Michele Placido, regista della miniserie, ha dichiarato di aver dovuto affrontare numerosi ostacoli per convincere la Rai a produrre il progetto, sottolineando l’importanza di far conoscere la vita di un magistrato che ha sacrificato la propria sicurezza per la giustizia. Il palinsesto prevede due puntate, in prima serata, con l’obiettivo di suscitare riflessione sul ruolo del giudice nella società contemporanea.

Il riconoscimento della Chiesa, con la proclamazione a beato il 9 maggio 2021, aggiunge un ulteriore strato di significato alla narrazione: la vita di Livatino si intreccia tra fede, diritto e coraggio civico. La miniserie intende dunque non solo ricordare la tragica scomparsa, ma anche ispirare le nuove generazioni a perseguire la verità, mostrando che la dignità e l’integrità rimangono i pilastri di una giustizia autentica.