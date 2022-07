Poliziotto romano morto in un incidente a Mykonos

Tragedia in Grecia, dove un poliziotto romano è morto in un incidente a Mykonos. I media spiegano che il 29enne Simone Scipio è stato vittima di un sinistro sul quad, La notizia è stata data dai colleghi di Simone, colleghi che sui social hanno espresso dolore sincero e fortissimo per la scomparsa prematura di quel giovane membro delle forze dell’ordine amato da tutti.

Poliziotto morto in un incidente a Mykonos

Il ragazzo era in licenza estiva con amici e colleghi e fra essi proprio il sindacato FSP Polizia ha voluto dedicare un post al 29enne collega scomparso. Secondo fonti ufficiali Simone era alla guida di un quad preso a noleggio e trasportava come passeggero il collega Manuel Vinci, agente in servizio presso il Commissariato di Porta Pia. Quest’ultimo ha riportato escoriazioni alle gambe.

Arrestato il conducente di un minibus

L’incidente è stato causato da un minibus “il cui conducente è stato arrestato”.

Tantissimi i messaggi, di amici e colleghi: “Ci sono momenti nella vita dove le parole non servono a niente, la notizia della scomparsa di Simone è stata un vero e proprio muro in faccia. Un collega straordinario, bravissimo ragazzo, educato, leale e sempre sorridente”. E in chiosa: “Non doveva proprio andare così perché così fa male. Ti porteremo sempre nel cuore. Riposa in pace e veglia su di noi Simone”.