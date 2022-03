Attorno alle 7 del mattino del 18 marzo 2022 il Plenilunio arriverà nel segno della Vergine. Chi crede nelle influenze degli astri e dei pianeti è pronto a giurare che, in questo periodo, è solito cadere vittima dell’insonnia e dell’instabilità emotiva.

Ecco allora alcuni consigli su come prepararsi ad affrontare nel miglior modo possibile questo cambiamento astrale.

Plenilunio, cosa succede il 18 marzo 2022 e come prepararsi

Il 18 marzo 2022, come abbiamo detto, la Luna Piena raggiungerà il segno della Vergine e questo passaggio segnerà l’inizio del nuovo Anno Astrologico 2022/2023.

Un periodo molto particolare che può anche servire da spunto per smettere di procrastinare e iniziare a mettersi all’opera per apportare quei cambiamenti che tanto desideriamo nella nostra vita.

Come? Ecco alcuni consigli.

Il rituale della buonanotte

Come abbiamo anticipato, in molti durante la notte del Plenilunio lamentano insonnia, sonno agitato e sensibilità. Ecco allora che può tornare utile iniziare a mettere in pratica tutti quei rituali che leggiamo continuamente nelle riviste ma che continuiamo a rimandare.

Via allora il telefono e qualsiasi altro device elettronico che possa distrarci, spazio invece alla meditazione e a tutti quegli elementi utili al rilassamento come candele profumate, aromi e anche tisane e decotti.

Un momento per i ricordi

Munitevi di carta e penna e prendetevi un momento per rivivere tutti quei ricordi che hanno caratterizzato la vostra vita, da quelli più felici fino anche a quelli più dolorosi. Rileggerli “nero su bianco” infatti può aiutare a farvi rientrare in carreggiata e sistemare ciò che non vi piace del vostro carattere o anche della vostra vita più in generale, per prepararvi ad un futuro più sereno.

Allenatevi alla spensieratezza

Ogni tanto, staccare dai problemi che caratterizzano la quotidianità non può che fare bene. Non rinunciate quindi a qualche momento di spensieratezza in cui liberare letteralmente la vostra testa.

Dedicatevi al vostro hobby preferito, scopritene di nuovi, ballate sulle vostre canzoni preferite cantando a squarciagola. Ve lo assicuriamo, funziona anche senza saper ballare!

Quello che vi abbiamo elencato qui è un piccolo vademecum che però non è solo utile per affrontare il Plenilunio, ma è anche utile nella quotidianità, per visualizzare i propri obiettivi e raggiungerli. Il consiglio quindi è quello di non destinarlo solo ad una serata all’anno.