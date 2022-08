I pigiami alla moda indossati dalle star: tutto sulla nuova tendenza

Lo sleepwear è la nuova tendenza che gira intorno all'utilizzo del pigiama come vero e proprio capo da usare per uscire. Alcune star li sfoggiano ovunque. Chi? Quali modelli indossano?

Nonostante il pigiama sia sempre stato usato solo ed esclusivamente in casa prima di coricarsi, sembrerebbe essere diventato un capo d’abbigliamento vero e proprio da indossare anche per uscire. Lo dimostrano alcune star che lo sfoggiano ovunque e in qualunque occasione.

In seta, cotone, pizzo vengono abbinati a tacchi alti, borse e gioielli diventando così delle tendenza di stile. Quali modelli vengono scelti? Chi sono le star che li indossano?

Sleepwear: i modelli perfetti per uscire di casa

Pigiama di seta a tinta unita o a stampa

Il pigiama classico di seta è quello più semplice ma anche più versatile. Scelto in nero si hanno tante possibilità per rendere il look molto interessante.

Per uscire di sera si può abbinare con sandali alti o un paio di décolleté e una clutch. Si può anche giocare sul taglio dello sleepwear: la giacca può avere i bottoni oppure può essere legata in vita con una fascia o un nastro. Sicuramente è una scelta comoda quello in seta in quanto rimane largo e fresco. Inoltre questi pigiami sono troppo belli per essere portati solo in casa.

Sottoveste da notte

La sottoveste è molto amata e ormai è considerata un vero e proprio vestito. Lo slipdress è molto in voga soprattutto in seta. Si può giocare sulla fantasia e sugli accessori. Si tratta di una scelta molto elegante e viene sempre più usata per partecipare a eventi importanti o cene galanti. Lunga o corta è ottima per ogni occasione. Si rivela un’ottima base su cui costruire il look.

Vestaglia

Anche la vestaglia viene usata soprattutto come soprabito. Le troviamo costellate di pizzo o di piume e vengono indossate sopra lo slipdress. Il look sarà elegantissimo. Possono trasformarsi in veri e propri abiti che si chiudono in vita o sotto al seno andando a creare un effetto vedo e non vedo che renderà la silhuette molto sexy e accattivante. possono essere abbinati sia dei tacchi alti sia delle sneakers a seconda dell’occasione e del momento della giornata.

I pigiami indossati dalle star fanno tendenza

Chiara Ferragni

L’influencer sfodera un pigiama a due pezzi a Santorini. Il pantalone è corto mentre la maglietta è a maniche lunghe ed è chiusa in mezzo al seno attraverso dei laccetti. Stampato e incorniciato da un pizzo bianco questo completo è abbinato a una borsa a spalla azzurra. Risulta un outfit perfetto per una passeggiata al tramonto o per un aperitivo.

Kim Kardashian

Kim Kardashian indossa anche lei un pigiama a due pezzi con abbinato anche l’intimo. Vediamo un reggiseno con dei lacci che le circondano la vita strettissima. Color nude risalta il suo incarnato e questa vestaglia lasciata aperta la rende sexy. Lo abbina con dei sandali altissimi caratterizzati da piume.

Sara Jessika Parker

L’attrice sceglie un pigiama lungo in seta che decide di lasciare aperto sul davanti per far vedere il body in pizzo che ha sotto. Il pigiama è nero con una linea bianca che percorre tutto il perimetro della giacca e l’orlo dei pantaloni. Insieme troviamo una clutch brillante e delle décolleté pendant. Questo look è molto elegante, da sera.