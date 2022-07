Lo Slip dress è l’abito sottoveste che arriva direttamente dagli anni ’90 e rappresenta l’ultima tendenza dello street style giovanile. Corto, midi e lungo è il vestito perfetto per ogni occasione. Quali sono le sue caratteristiche? Come viene indossato?

Slip dress: ieri e oggi

Lo slip dress non è altro che il capo di biancheria intima di seta, raso, satin, che si mette sotto il vestito. Viene comunemente chiamato sottana ed è caratterizzata da spalline molto fini e una scollatura. Nasce come indumento per riscaldare la persona, infatti veniva realizzato con materiali pesanti come cotone e lana. Veniva e viene utilizzata sotto gli abiti che non hanno la fodera. Da underwear si trasforma in outerwear diventando una vera e propria tendenza tra i giovani.

La troviamo in diversi tagli: lungo ,corto, midi e asimmetrico. Scivolosissimi, pieni di pizzi, frange e perline sfilano su tutte le passerelle ma con delle novità nel mix and match. Con cosa vengono abbinati?

Slip dress: come viene indossato?

Con una t-shirt in cotone

Un ottimo look per l’estate, fresco e originale. Basterà solo indossare sotto una maglietta di cotone colorata come abbiamo visto fare a molte influencer. Questo tocco farà sembrare l’outfit più casual e comodo.

Con la camicia

Per sostituire la t-shirt magari nelle stagioni più fredde possiamo utilizzare una camicia. Colorata, stampata o basic sarà ottima per affrontare le giornate lavorative.

Basic

Quando arriva l’estate basta sfoggiarlo così com’è, senza nient’altro addosso e impreziosirlo con accessori in base all’occasione a cui si partecipa e alla propria personalità. Donerà un tocco di eleganza e di sensualità al look. Si sceglierà bianco per esaltare l’abbronzatura, nero invece per le serate romantiche e nude per esaltare l’incarnato.

Se vogliamo dare un tocco grintoso alla nostra mise possiamo puntare su una vestaglia più stravagante che ha stampe multicolor, inserti di pizzo o paillettes. Perché privarsene?