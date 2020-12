Roma, quartiere di San Basilio. Un uomo di 49 anni è stato arrestato per maltrattamenti, a denunciarlo la figlia di 17 anni che subiva, insieme alla madre, le ripetute angherie. Percosse e minacce si erano aggravate proprio nei giorni precedenti il Natale e così, il 25 dicembre la figlia ha accompagnato la mamma in ospedale per curare le ferite e denunciare l’uomo.

Picchia e minaccia la moglie a Natale

L’ennesimo caso di violenza domestica emerge proprio nel giorno di Natale. Le minacce e le percosse andavano avanti da anni e la moglie, supportata e accompagnata dalla figlia, ha trovato il coraggio di denunciare proprio il 25 dicembre, recendosi in ospedale per medicarsi le ferite. Alla segnalazione, gli agenti della Sezione Volanti sono arrivati nell’abitazione familiare per interrogare l’uomo, che si era nascosto a casa di una vicina per tentare di eludere i controlli.

Alla vista degli agenti, in stato di agitazione, ha chiesto per calmarsi “un bricchetto di vino“, che chiaramente gli è stato negato.

La figlia, di 17 anni, ha aiutato la mamma a recarsi in ospedale per la denuncia di quegli atti di violenza che duravano da tempo ma che si erano acutizzati in quei giorni. Le percosse e le minacce di morte avevano reso loro la vita impossibile e la diciassettenne ha infuso alla madre il coraggio necessario per porre fine a quella situazione.

L’uomo, dopo l’interrogatorio, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e si trova ora nel carcere di Civitavecchia. La donna, in buone condizioni, è stata dimessa dall’ospedale.

