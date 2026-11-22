Dal wedding dog sitter al pet detective, la pet economy italiana fa nascere nuove professioni legate al benessere degli animali domestici.

La pet economy continua a crescere in Italia e porta con sé mestieri che fino a pochi anni fa non avevano un nome riconosciuto. Un’indagine della tech company Fiscozen fotografa il settore: 6,8 miliardi di euro di volume d’affari, quasi 27mila imprese attive e un bacino di oltre 10 milioni di famiglie e 53 milioni di animali domestici.

La crescita più evidente riguarda i servizi di cura, aumentati del +32% in cinque anni. I dati camerali di Unioncamere e InfoCamere, incrociati con le rilevazioni fiscali del Mef, indicano anche un +90% in dieci anni. Secondo Fiscozen la spinta imprenditoriale va verso il benessere e l’assistenza più che verso la sola vendita di prodotti.

Nuove Partite Iva e codici Ateco dell’aprile 2025

Nel settore “Altre attività di servizi” le Partite Iva sono aumentate dell’11,1% nel 2025, una delle crescite più alte registrate. Nell’aprile 2025 sono stati introdotti nuovi codici Ateco dedicati a dog e cat sitter, toelettatura e addestramento. Le stime di Fiscozen parlano di circa 18mila Partite Iva individuali attive con questi codici, con un’età media di 35 anni e una presenza femminile del 40%.

Per Fiscozen il fenomeno non è un semplice trend, ma il segnale di un cambiamento demografico e culturale. Il ceo di Fiscozen Enrico Mattiazzi sostiene che “La pet economy dimostra come i cambiamenti negli stili di vita degli italiani possano dare vita a nuove opportunità di lavoro”. Aggiunge che questo approccio si osserva soprattutto tra le nuove generazioni, e che la Partita Iva diventa lo strumento per trasformare queste intuizioni in un’attività.

Dai matrimoni ai viaggi: i mestieri che ruotano intorno agli animali

Tra le figure legate ai matrimoni pet-inclusive ci sono i Wedding dog sitter, che seguono il cane degli sposi durante cerimonia e ricevimento. Il Pet detective cerca cani e gatti scomparsi studiando il comportamento dell’animale insieme al padrone e utilizzando cani molecolari. Nella cucina nascono pasticceri e chef esperti in nutrizione animale.

Il turismo pet-friendly ha fatto emergere il Pet relocator e il Travel planner per animali, che organizzano viaggi complessi o trasferimenti occupandosi di pratiche sanitarie, passaporti, trasportini omologati e voli. Anche la domanda di fisioterapia, idroterapia e osteopatia è cresciuta, per il recupero post-operatorio o per l’invecchiamento di cani e gatti, la cui vita si è allungata.