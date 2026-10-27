Più della metà dei giovani europei è stressata, pochi hanno una buona casa e molti temono per il futuro: a Parma si avvia il progetto Beautiful Life per ascoltare e co‑progettare soluzioni.

Un’indagine condotta su 2.000 persone tra i 18 e i 34 anni in Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito ha portato alla luce dati preoccupanti: solo il 24,8% degli intervistati considera alta o molto alta la qualità della propria vita, mentre il 21,4% la giudica bassa o molto bassa. I risultati rivelano una generazione incerta, alle prese con ostacoli economici, abitativi e psicologici.

Quali sono le principali preoccupazioni dei giovani europei?

Il primo timore riguarda l’accesso a un’abitazione adeguata: il 64,3% dei giovani teme di non potersi permettere o mantenere una casa, percentuale che sale al 73% in Italia e in Spagna. A seguire, il benessere mentale preoccupa il 62,3% degli intervistati, con picchi del 74% in Spagna e del 63% in Italia. L’incertezza economica (61,7%) e l’instabilità lavorativa (57,1%) completano il quadro, quest’ultima più percepita dai più giovani (63% tra i 18-25 anni contro 53% nella fascia 26-34).

Stress, sonno e rapporto con il corpo

Nel quotidiano, il 55,2% dei giovani si dichiara stressato o sotto pressione, con il picco più alto (61%) in Italia. Il 50,5% ammette di dormire poco o male, mentre il 47,6% sente di avere troppo poco tempo libero. Il rapporto con il proprio corpo è difficile per il 40,7% dei partecipanti; la percentuale sale al 47% tra le donne, rispetto al 34% degli uomini, e supera il 50% tra le giovani donne di età compresa tra 18 e 25 anni.

Beautiful Life: l’iniziativa di Parma per il benessere giovanile

In risposta a questi dati, Parma, in vista del ruolo di Capitale Europea dei Giovani 2027, ha avviato l’evento “Beautiful Life – Youth, Beauty and Well-being in the New European Bauhaus Perspective”. L’appuntamento, previsto per venerdì dalle 9:30 alle 17:30 presso il Manzini Off – WOPA, raccoglie giovani, istituzioni, progettisti e rappresentanti europei per un dialogo sul benessere psicofisico, la sostenibilità e l’inclusione urbana.

Tra i relatori spiccano il sindaco Michele Guerra, l’assessora alla Comunità giovanile Beatrice Aimi e il rappresentante della Commissione Europea Borut Cink, a cui seguiranno laboratori partecipativi volti a raccogliere proposte concrete per città più belle, sostenibili e inclusive.

Verso il NEB Youth Manifesto

L’obiettivo a medio termine è la stesura di un NEB Youth Manifesto, documento che raccoglierà visioni, priorità e raccomandazioni delle nuove generazioni. Parma intende fungere da laboratorio europeo di partecipazione giovanile, collegando esperienze territoriali a politiche UE e fornendo un punto di partenza per la trasformazione delle comunità verso un futuro più equo e sostenibile.

I dati dell’indagine mostrano che il benessere dei giovani è legato a fattori strutturali – abitazione, lavoro, salute mentale – e che la mancanza di questi elementi incide negativamente sulla percezione della qualità della vita. Beautiful Life rappresenta quindi un tentativo concreto di dare voce a queste esigenze, promuovendo soluzioni co-create e orientate al futuro.