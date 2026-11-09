La chiusura di un marchio storico del make‑up apre un nuovo capitolo per il settore. Tra cambi di abitudini di consumo, progetti culturali locali e scintille tra vip, la settimana ha messo in luce trend e tensioni.

Neve Cosmetics annuncia la cessazione delle attività con produzione e logistica ferme dal 31 dicembre 2026 e il sito aperto solo fino al 30 dicembre: una svolta per il make-up vegano che ha fatto storia dal 2009. Nel frattempo il Black Friday non è più solo tecnologia: le ricerche mostrano un balzo verso prodotti per la salute e la cura personale, che guidano le scelte di acquisto.

Sul fronte culturale la Valpolicella rilancia con l’idea di candidarsi a Capitale europea della Cultura per il 2030/2031, mentre sul versante entertainment la musica di Doc – Nelle tue mani continua a fare la differenza grazie a Tony Brundo. E non mancano i colpi di scena social: da Gabriel Garko e Michele Morrone a Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati, il gossip resta protagonista.

La fine di un percorso creativo: Neve Cosmetics chiude dopo diciassette anni

Neve Cosmetics conferma la cessazione delle attività entro la fine dell’anno: la produzione e la logistica termineranno il 31 dicembre 2026, mentre il sito resterà operativo fino al 30 dicembre 2026 per consentire gli ultimi acquisti. Il marchio, nato nel 2009 in Piemonte, lascia una traccia significativa nel panorama del make-up grazie a una proposta basata su formule vegane e politiche cruelty-free che hanno conquistato una comunità appassionata.

Fondata nel 2009 nel cuore del Piemonte, Neve Cosmetics ha costruito la propria identità attorno a una ricerca costante di materiali sostenibili, pigmenti minerali e cere di origine vegetale. Nel corso di diciassette anni sono stati sviluppati oltre duemila prodotti, con linee che hanno spaziato dal trucco minerale a collezioni tematiche che hanno convertito l’uso comune di referenze in veri e propri fenomeni di culto tra gli utenti.

Per chi intende fare scorta dei prodotti preferiti, il sito rimarrà accessibile fino al 30 dicembre 2026, con promozioni studiate per facilitare gli acquisti finali. Anche i punti vendita selezionati aderiranno al calendario di chiusura, garantendo la possibilità di completare ordini e ricevere le merci nei tempi stabiliti. La gestione dei canali di vendita seguirà la tabella di marcia comunicata dall’azienda nei giorni scorsi.

La scelta di interrompere l’attività è stata descritta come frutto di una lunga riflessione sul futuro del settore beauty, considerato sempre più distante dai principi che hanno guidato l’azienda: indipendenza creativa, rispetto ambientale e una produzione non compromessa da logiche esclusivamente commerciali. La decisione viene raccontata come presa in coerenza con i valori che hanno accompagnato l’evoluzione del marchio fin dall’origine.

Valori e identità alla base della scelta

Neve Cosmetics ha mantenuto per anni una posizione da outsider, puntando su innovazione e trasparenza nella formulazione dei prodotti. Questa identità ha creato rapporti profondi con la community, fatta di utenti attente alla componente etica del make-up. La chiusura arriva dunque non come resa ma come scelta ponderata: preservare un’impostazione che non si vuole snaturare davanti a dinamiche di mercato percepite come contrarie ai principi aziendali.

Implicazioni per la community e per il mercato

La notizia della chiusura apre riflessioni sulla disponibilità futura di alternative che uniscano estetica e sostenibilità. Per la community di utilizzatrici abituate a prodotti specifici come matite, rossetti e formule minerali, la finestra per approvvigionarsi sarà limitata. Le promozioni annunciate puntano a permettere un ultimo rifornimento, ma lasciano aperta la domanda su come le consumatrici riorganizzeranno le loro routine di bellezza dopo la scomparsa di questo brand.

Il bilancio di diciassette anni di attività mostra un percorso segnato da scelte coerenti con un’etica precisa: formulazioni vegane e cruelty-free, attenzione a ingredienti vegetali e una continua sperimentazione di prodotti tematici. La fine dell’attività commerciale non cancella l’eredità creativa lasciata sul mercato: molte referenze hanno influenzato le aspettative di chi cerca una cosmetica responsabile, contribuendo a ridefinire standard di trasparenza e selezione delle materie prime.

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