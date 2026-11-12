Il Black Friday 2026 svela date, origini e strategie di sconto: dal traffico di Filadelfia al cyber lunedì.

Il Black Friday rappresenta la pietra miliare che avvia la stagione degli acquisti natalizi negli Stati Uniti e, da diversi anni, anche in Italia. Nel 2026 la data ufficiale è il venerdì 27 novembre, mentre il Cyber Monday è programmato per lunedì 30 novembre. Entrambe le giornate sono diventate veri e propri appuntamenti per chi desidera approfittare di sconti significativi su una vasta gamma di prodotti, dal fashion alla tecnologia.

In Italia l’effetto è più ampio rispetto al semplice giorno di sconto: i negozi fisici e gli e-commerce estendono spesso le promozioni per l’intero weekend, creando il cosiddetto Black Weekend. Alcuni brand, inoltre, anticipano le offerte con campagne “pre-Black Friday” che possono durare fino a un mese, dimostrando come la tradizione americana si sia trasformata in un fenomeno globale e permanente.

Il calendario ufficiale del Black Friday 2026 in Italia

Secondo le comunicazioni dei grandi rivenditori, il Black Friday 2026 cade il 27 novembre, data che corrisponde al quarto venerdì del mese. Il weekend che segue, comunemente definito Black Weekend, include il sabato 28 e la domenica 29, con ulteriori sconti pensati per chi non ha potuto fare acquisti il venerdì. Il periodo culmina con il Cyber Monday del 30 novembre, giorno dedicato soprattutto ai prodotti tecnologici, ma ormai esteso a tutte le categorie.

Da dove nasce il nome “Black Friday”

Le origini del termine sono radicate nella storia di Filadelfia alla fine degli anni ’50. Il giorno dopo il Ringraziamento, la città si trasformava in un ingorgo di auto, pedoni e turisti diretti alla tradizionale partita di football Army-Navy. Le forze dell’ordine descrivevano la situazione come un venerdì nero per via del traffico caotico e delle code infinite. La stampa locale consolidò l’espressione, che si diffuse poi a livello nazionale.

Un’altra versione, più romantica, lega il nome al bilancio dei commercianti: nei registri contabili le perdite sono segnate in rosso, i profitti in nero; il venerdì nero sarebbe quindi il momento in cui le vendite passano dal rosso al nero. Questa spiegazione, più tardiva, è stata adottata negli anni ’80 quando il fenomeno si è impadronito del panorama commerciale americano.

Il Cyber Monday e l’allungamento della stagione degli sconti

Il Cyber Monday nasce nel 2005 grazie a una osservazione della National Retail Federation: i dipendenti, rientrati al lavoro dopo il weekend del Thanksgiving, approfittavano delle connessioni Internet più veloci degli uffici per fare acquisti online. Il nome fu coniato da Ellen Davis, che lo propose come etichetta per evidenziare questa nuova abitudine di shopping digitale.

Negli ultimi anni, le promozioni non si limitano più a un singolo giorno. Un rapporto di Novazon sul periodo di Amazon 2025 ha mostrato che per il 71 % dei brand osservati il Cyber Monday ha generato un volume di vendite superiore rispetto al Black Friday. Inoltre, il 65 % delle transazioni dell’intero evento è avvenuto nei otto giorni precedenti il venerdì, indicando che i consumatori si distribuiscono le spese su un arco più ampio. Questo trend ha spinto i rivenditori a estendere le offerte, creando una vera e propria maratona di sconti che parte settimane prima del 27 novembre e si protrae fino al 30.

Strategie per non cadere nella trappola degli “sconti fittizi”

Per evitare spese inutili, è consigliabile annotare il prezzo di listino prima dell’inizio delle promozioni, confrontare le offerte su più piattaforme e verificare la presenza di eventuali costi nascosti, come la spedizione. Strumenti come CamelCamelCamel o l’uso di note in Google Keep consentono di monitorare lo storico dei prezzi e impostare avvisi al raggiungimento del valore desiderato. In Europa, la normativa richiede che lo sconto sia comparato al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, rendendo fondamentale una verifica preventiva.