Un viaggio ricco di emozioni

La settima tappa di Pechino Express 2025 ha portato i concorrenti a vivere un’esperienza unica, caratterizzata da sfide impegnative e un cambio di coppia che ha stravolto gli equilibri. I viaggiatori hanno attraversato paesaggi incantevoli, immergendosi nella cultura thailandese, prima di dirigersi verso la meta finale in Nepal. Con un chilometraggio di ben 228 km, la puntata ha messo a dura prova le capacità fisiche e mentali dei partecipanti.

Il cambio di coppia: una mossa strategica

Una delle novità più interessanti di questa tappa è stata la scelta di mescolare le coppie. Costantino e Fru hanno orchestrato un accoppiamento che ha tenuto conto delle dinamiche interpersonali, creando situazioni inaspettate. Nathalie Guetta ha viaggiato con Jury Chechi, mentre Giulio Berruti si è trovato a collaborare con Gigi Campanile. Questi cambiamenti hanno portato alla luce lati inediti dei concorrenti, rivelando una sorprendente capacità di adattamento.

Momenti di empatia e competizione

La puntata ha regalato momenti di grande empatia, come quando Antonio Rossi ha condiviso la sua esperienza personale riguardo a un infarto, creando un legame profondo con Samanta Togni. Anche Jury Chechi ha dimostrato il suo lato più gentile, supportando Nathalie in un momento di difficoltà. Tuttavia, la competizione è rimasta intensa, con le coppie che hanno dovuto affrontare prove impegnative e decisioni strategiche, come quella di eliminare i Cineasti al Tappeto Rosso.

Le sorprese del Tappeto Rosso

Il Tappeto Rosso ha riservato sorprese inaspettate. Samanta e Debora Togni, nonostante le difficoltà, hanno dimostrato una determinazione incredibile, mentre Dolcenera e Gigi Campanile hanno trovato un equilibrio nel loro rapporto, arrivando secondi. Tuttavia, Nathalie e Vito Bucci non sono riusciti a ingranare, subendo la sfortuna di un tragitto lento e venendo eliminati. La strategia di Giaele De Donà e Ivana Mrázová ha pagato, portandole a un buon piazzamento, mentre il loro lato umano ha colpito il pubblico.