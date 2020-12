Paul Éluard nella sua vita ha scritto poesie d’amore, poesie sul fronte e poesie stilisticamente impeccabili. Scopriamo la storia dell’artista francese in un secolo di guerre.

Chi era Paul Éluard

Alla nascita Eugène Émile Paul Grindel (Saint-Denis, 14 dicembre 1895 – Charenton-le-Pont, 18 novembre 1952) cambia nome in onore della nonna ed è stato un poeta francese, tra i maggiori esponenti del movimento surrealista.

Cresce con il padre, un contabile socialista, e la madre, una sarta per signore.

Si trasferisce a Parigi dove studia fino al 1912 quando è costretto ad interrompere per problemi respiratori gravi.

Viene ricoverato nel sanatario di Clavades in Svizzera dove conosce una ragazza russa, Gala, che diventa l’amore della sua vita.

La poesia e il movimento dadaista

A lei inizia a dedicare le prime poesie e alcune le pubblicherà su riviste, altre le raccoglie nei poemetti “Premiers Poèmes”e “Dialogues des inutiles”. Quando viene dimesso nel 1914 lo attende la guerra ed è costretto ad arruolarsi in prima linea. Si ammala nuovamente e riesce così a tornare a Parigi nel 1917 quando sposa Gala.

In questo periodo compone la raccolta di versi “Le Devoir” che sistema e pubblica nel 1918 con il titolo “Le Devoir et l’Inquietude e i Poemes pour la paix”.

Nel 1919 si inserisce nel movimento dadaista francese dove conosce l’influenza di avanguardisti e surrealisti. Le produzioni successive hanno già assimilato le novità stilistiche, come per esempio “Les animaux et leurs hommes, les hommes et leaurs animaux”.

Qualche anno dopo viene colpito da una forte crisi interiore che lo fa scappare da Parigi e dalla sua famiglia senza dare notizie. Parte in viaggio da Marsiglia con la volontà di raggiungere il Pacifico, ma di questo viaggio si sa ben poco.

Al suo ritorno è chiaro invece che riprendendo in mano l’attività letteraria le idee non mancano.

L’impegno politico e il ritorno del malessere fisico

Verso la fine degli anni ’20 la vita di Paul sembra sempre più difficile tra i problemi di salute che lo portano ad essere ricoverato e la crisi con Gala che lo porta ad allontanarsi. Successivamente incontra Maria Benz, la nuova compagna, e si impegna a combattere la dittatura fascista.

In questi anni pubblica libri tra cui “A toute épreuve” nel 1930, “Le vie immédiate” nel 1932, “La rose publique” nel 1934 e molti altri ta cui “Liberté”, forse uno dei più famosi. Il suo impegno politico prosegue e nel 1949 partecipa in Messico al “Convegno internazionale per la pace” dove incontra Dominique Lemor che sposa nel 1951, ma l’anno successivo Éluard muore.

