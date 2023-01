Patrizia Baldi è stata l'ultima moglie di Claudio Villa: lei era più giovane di lui di 31 anni, ma l'amore non li ha mai fermati dal costruirsi una vita.

31 anni di differenza, una storia d’amore emozionante e un legame profondissimo. Si chiama Patrizia Baldi la donna che ha rubato il cuore del grande Claudio Villa, il celebre cantante italiano che tutti conoscono.

Che cosa sappiamo di Patrizia Baldi? Che cosa fa oggi nella vita? Scopriamolo insieme.

Patrizia Baldi: tutto sulla moglie di Claudio Villa

Nata a Bari sotto il segno dell’Acquario il 21 gennaio 1957, Patrizia Baldi ha attualmente 66 anni. La sua figura è associata al noto cantante e attore Claudio Villa; Baldi, infatti, è stata sua moglie per diversi anni.

I due si sono sposati nel 1975 e hanno vissuto una bellissima storia d’amore e di affetto fino alla scomparsa di lui, avvenuta nel 1987.

Sulla vita d’infanzia di Patrizia Baldi non si hanno particolari informazioni; la donna, infatti, è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua sfera privata. Nel corso della sua vita è sempre stata una casalinga e si è sempre occupata della famiglia, complice di forse la mentalità di quegli anni.

L’amore tra Patrizia Baldi e Claudio Villa

Claudio Villa si innamora di Patrizia Baldi nel 1973, quando lei ancora era una ragazzina di 16 anni e lui aveva già 47 anni.

Due anni dopo, allo scoccare della maggiore età di lei, Villa e Baldi decidono di sposarsi: era il 18 luglio 1975 e Pippo Baudo era il testimone di nozze del noto cantante. Viene da sé che la notizia delle nozze fece parecchio scalpore, poiché lei era più giovane di lui di ben 31 anni. Critiche a parte, l’amore tra Patrizia Baldi e Claudi Villa fu molto intenso e altrettanto vero, tanto che dalla loro unione nacquero anche due figlie: Andrea Celeste (1980) e Aurora (1981).

Patrizia Baldi è stata accanto al marito Villa fino al giorno della sua scomparsa, avvenuta a Padova il 7 febbraio 1987. Tra gossip, commenti e giudizi vari, Claudio Villa e Patrizia Baldi hanno vissuto un amore sincero e sano dall’inizio alla fine: il sentimento che li legava ha sempre di gran lunga superato tutti i pregiudizi che le persone potevano avere.

Patrizia Baldi e le polemiche con Manuela Villa

È il 1984 quando la notizia della causa per il riconoscimento della paternità di Claudio Villa e Manuela Villa ha fatto il giro di tutti i giornali. Lo scandalo venne fuori in men che non si dica e ancora oggi Patrizia Baldi si trova nel mezzo delle polemiche da parte di Manuela.

Manuela Villa, per chi non lo sapesse, è la figlia che Claudio Villa ha avuto al di fuori del matrimonio con la soubrette Noemi Garofalo (insieme a Manuela nacque anche Claudio).

La figlia Manuela ha spesso rilasciato numerose interviste che, ovviamente, anche a distanza di anni hanno fatto riaccendere i riflettori sulla relazione tra Patrizia Baldi e il cantante, spingendo sul tasto delle polemiche e facendo così scattare un nuovo caso mediatico. Criticata e giudicata per il suo matrimonio con Villa, Patrizia Baldi è tornata al centro del dibattito proprio a causa della grande differenza di età tra i due, ma non si è mai fatta abbattere da tutta la delicata situazione.

Donna riservata e molto forte, Patrizia Baldi avrà sempre una parte di cuore dedicata al grande Claudio Villa.