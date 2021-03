La famiglia Gucci è tornata a suscitare la curiosità del grande pubblico per via del film che vede protagonisti l’attrice e cantante Lady Gaga e l’ex antagonista della terza trilogia di Star Wars, Adam Driver, rispettivamente nei panni di Patrizia Reggiani e del compianto Maurizio Gucci.

Pare che il nome di “Patrizia”, rechi un po’ di confusione nell’albero genealogico della famiglia di una delle case di moda italiane più apprezzate al mondo, a portarlo sono infatti in tre. Patrizia Reggiani, come abbiamo già detto, è la moglie e la mandante dell’omicidio di Maurizio Gucci. Patrizia Gucci, è invece la pronipote del fondatore della maison, Guccio Gucci. Mentre Patricia Gucci è cugina di Maurizio Gucci e figlia di Aldo Gucci, a sua volta figlio maggiore di Guccio, che ha contribuito al successo globale di quella che era nata come piccola pelletteria toscana.

Scopriamo di più sulla storia di Patricia.

Chi è Patricia Gucci

Patricia Gucci nasce l’1 marzo del 1963 a Londra, in Inghilterra, da Aldo Gucci e dalla seconda moglie, Bruna Palombo. Quando Aldo incontra Bruna, che lavorava in uno dei suoi negozi, era ancora sposato con la prima moglie e madre di tre dei suoi figli. A quel tempo l’adulterio era illegale, ma nonostante questo i due iniziano una relazione, da cui ben presto nasce appunto Patricia.

La piccola Patricia, è così costretta a dividere inconsapevolmente, l’affetto del padre con quello della prima famiglia di lui. Ma all’età di 24 anni vede finalmente i suoi genitori unirsi in matrimonio.

Ha proseguito gli studi all’Aiglon College, in Svizzera, un college su modello inglese e ha iniziato ben presto la sua carriera nel mondo della moda.

Studi e carriera

Dopo aver completato gli studi, Patricia viene eletta al consiglio di amministrazione di Gucci a soli 19 anni. Prosegue la sua carriera all’interno dell’azienda di famiglia fino a quando i figli di Aldo, tolgono al padre il controllo dell’azienda. Cosa che porta il patriarca a fare di Patricia sua unica erede. Nel 2018 Patricia fonda Aviteur il proprio marchio specializzato in bagagli di lusso studiati nel minimo dettaglio.

Vita privata e scandali

La famiglia Gucci non è nuova gli scandali, uno di questi riguarda direttamente Patricia Gucci e una delle sue tre figlie, ovvero Alexandra Zarini. Ma cosa è successo? I fatti risalgono al periodo del matrimonio tra la Gucci e Joseph Ruffalo, un dirigente musicale molto famoso, che ha lavorato con artisti del calibro di Prince, per dirne uno. I due si sposano quando Patricia ha già dato alla luce Alexandra e formano ben presto una famiglia i cui equilibri, almeno apparenti, vengono stravolti nel 2019.

All’età di 35 anni la Zarini accusa il patrigno di averla molestata sessualmente dai 6 ai 22 anni. Accuse che hanno travolto non solo Joseph Ruffalo, ma anche la stessa Patricia Gucci e la nonna di Alexandra, Bruna Palombo, accusate dalla ragazza di essere in qualche modo complici. Interrogata, Patricia ha però respinto le accuse di complicità, ammettendo di aver divorziato da Ruffalo nel 2007, non appena scoperte le molestie nei confronti della figlia.