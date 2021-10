Il Convitto Regina Margherita si trova ad Anagni ed è la location che ospita anche quest’anno l’edizione 2021 de Il Collegio. Al docu-reality di Rai 2 partecipa, come sempre, un cast di 20 ragazze e ragazzi che dovranno studiare in questo insolito collegio per circa un mese, al fine di conseguire il diploma di licenza media.

Gli studenti dovranno seguire una serie di regole, tra cui quella di indossare una divisa, di lasciare fuori il cellulare, dolci, cosmetici, di tagliare i capelli, ma non solo. Si troveranno, infatti, a vivere nell’anno 1977: in un periodo storico, certo, molto diverso da quello attuale.

Oltre al cast degli studenti, che sono stati selezionati tra ragazze e ragazze di età che va dai 14 anni ai 17 anni, c’è anche quello dei professori, capitanati dal Preside de Il Collegio 6 che è stato confermato di nuovo nella persona del Prof.

Paolo Bosisio: scopriamo chi è.

Chi è Paolo Bosisio

Paolo Bosisio può essere considerato il Preside più famoso d’Italia. Partecipa a Il Collegio fin dalla prima edizione e, tranne la parentesi della seconda stagione, durante la quale è stato sostituito da Alberto Faverio, è stato sempre confermato.

Di lui sappiamo che è nato il 4 marzo 1949, sotto il Segno dei Pesci, a Milano e che la sua grande passione è sempre stata il teatro, a cui si è avvicinato fin da bambino.

Della sua vita privata, invece, si conosce poco, è molto riservato da questo punto di vista, però si sa che è sposato. La sua formazione scolastica è classica. Si è, infatti, diplomato al Liceo Classico Statale “Giovanni Berchet” di Milano nel lontano 1969 e, poi, si è laureato in Lettere Moderne.

Dopo aver lavorato nel teatro, come assistente e in altri ruoli, con personaggi molto famosi dell’ambiente, da Luchino Visconti a Giorgio Strehler, Paolo Bosisio ha iniziato a occuparsi di televisione prima come aiuto regista, poi come regista e sceneggiatore.

La sua carriera professionale è, però, davvero molto variegata: è stato docente, direttore artistico di alcuni teatri, regista, attore, critico, giornalista, è autore di saggi e di altre pubblicazioni.

Sul suo profilo Instagram è molto attivo e, oltre alle foto che pubblica, di cui alcune fanno riferimento alla sua partecipazione a Il Collegio, spesso condivide video nei quali racconta dei luoghi in cui si trova, approfondendone così la conoscenza.

Paolo Bosisio è un Preside severo

Paolo Bosisio ha sempre ricoperto il ruolo di Preside de Il Collegio con grande serietà ed è sempre stato molto inflessibile nei confronti degli studenti.

Va sottolineato che non è nuovo in questa veste. Per il docu-reality ha preso, sicuramente, ispirazione dalla sua personale esperienza come Preside di un istituto liceale che ha fatto nei lontani anni Ottanta e riguardo la quale dice addirittura di essere stato ancora più rigido di quanto non lo sia ne Il Collegio!

E’ tutto dire, visto che Paolo Bosisio è famoso proprio per essere molto severo e intransigente, soprattutto nei riguardi degli studenti che si comportano in modo maleducato e ai quali è costretto a rivolgere quei rimproveri che lo hanno reso famoso. Gli studenti de Il Collegio 6, quindi, sono avvisati!