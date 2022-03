Noto per i suoi successi musicali e televisivi, Paolo Belli è un grande artista del panorama italiano. Scopriamo il suo percoso dagli esordi al grande successo.

Chi è Paolo Belli

Paolo Belli, nato a Formigine il 21 marzo 1962, è un cantante e anche conduttore televisivo italiano.

All’età di sei anni si avvicina al mondo della musica iniziando a suonare il pianoforte per poi decidere di iscriversi al conservatorio di Reggio Emilia. Inizia a scrivere canzoni da giovanissimo e suonare nei locali facendosi conoscere al pubblico.

Insieme a dei ragazzi della sua zona crea poi un gruppo che chiama “Ladri di Biciclette” in onore del film neorealista e della passione per il cinema di De Sica, Sordi e Totò.

La band si distingue per il valore delle performance e l’originalità dei testi, ottenendo così nel 1989 un contratto discografico e la proposta di esibirsi al Festival di Sanremo.

L’esordio di Paolo Belli

Nello stesso anno la band affianca Vasco Rossi aprendo i concerti del suo tour estivo, ottenendo grande successo soprattutto con il singolo “Dr. Jazz & Mr. Funk”. Ricevono subito anche un invito al Festivalbar vincendolo con i loro suoni Rhythm & Blues e in autunno ricevono il Telegatto.

Nel 1990 Belli si esibisce su uno dei palchi più importanti d’Italia: quello di Piazza S. Giovanni per il concertone del primo maggio.

Il successo del cantante si riconferma anche con il nuovo tormentone estivo dal titolo “Sotto questo sole” che rimane in cima alle classifiche per oltre sette mesi. Nel 1991 partecipa nuovamente con la band al Festival, registrando l’ultimo evento prima della sua carriera da solista. Intraprende infatti poi un percorso senza gli altri membri della band, esordendo con “Paolo Belli & Rhythm Machine”. Collabora inoltre con molti artisti importanti tra cui Ligabue, Enzo Jannacci e i Litfiba.

Paolo Belli e il successo da solista

Il successo si conferma anche durante la tournèe organizzata in oltre 90 tappe per l’Italia. Una data memorabile del suo percorso artistico è quella del 22 maggio 1996 quando viene chiamato dalla Juventus a presentare il suo nuovo disco. La stessa squadra invita successivamente l’artista ad esibirsi alla partita Juventus – Real Madrid della finale di Champions League.

Con l’inizio degli anni 2000 l’artista mantiene alto il suo livello entrando a far parte dello staff artistico di “Torno sabato”, il programma televisivo che lo porta a duettare con grandi nomi della musica come Giorgia o Wilson Pickett’s. Questo gli permette di farsi conoscere anche come personaggio televisivo e così prende parte al team di “Ballando con le stelle”, diventa ospite fisso a Sanremo per poi tornare ad essere concorrente insieme a Pupo nel 2009.