L’idea di indossare il solito paio di jeans vi annoia? Avete bisogno di ispirazione per rinnovare il vostro guardaroba invernale? Qualsiasi sia la vostra esigenza potrete sicuramente trovare qualche alternativa nei diversi modelli di pantaloni disponibili in commercio! Ecco quali sono quelli di tendenza per l’inverno 2021.

Scopriamo i più belli in questo articolo.

I pantaloni di tendenza per l’inverno 2021

Basta look monotoni composti dai soliti elementi privi di fantasia. Stop alle ore passate davanti all’armadio indecise su cosa mettersi. Lasciate pure da parte il vostro paio di jeans preferito!

A ravvivare il vostro guardaroba ci pensano le tendenze per l’inverno 2021 con i pantaloni più belli proposti dai brand più famosi. Scoprite insieme a noi quali tra tutti i trend, potrebbero fare più al caso vostro.

I modelli più belli

Caldi, comodi e di tendenza. Questi pantaloni di & Other Stories sono in realtà parte di un completo, ma nulla vieta di indossarli per completare gli outfit più disparati. Color ruggine, a coste e a zampa di elefante, non solo sono perfetti per questa stagione ma seguono anche gli ultimi trend in fatto di pantaloni. Provateli abbinandoli al grigio, uno dei colori più gettonati della stagione fredda.

Sempre da & Other Stories si può trovare anche questo modello di pantaloni neri e scampanati, che lasciano leggermente scoperta la caviglia. La loro particolarità sta nella trama “trapuntata”. Perfetti per chi adora lo stile casual, ma non vuole rinunciare a quel tocco chic. Provateli insieme ad un paio di sneakers total white.

Per l’inverno 2021 Uterque invece punta tutto sui colori pastello con questo modello di pantaloni a vita alta, in velluto a coste rosa. Anche in questo caso si tratta di pantaloni a zampa, ma con la particolarità di piccoli spacchi all’interno della gamba, che arrivano appena sopra alla caviglia.

Pantaloni per l’inverno 2021: altri modelli

Tra i must have in fatto di pantaloni c’è sicuramente quello in cotone. A vita alta e gamba larga con la piega della stiratura posta centralmente, quello proposto da Max Mara rientra sicuramente tra i modelli intramontabili. Chiccosissimo abbinato ad un blazer dello stesso modello, in tinta unita oppure a fantasia, come quella tartan.

Bellissimi anche i pantaloni di Rotate. Un modello nero e in finta pelle effetto cocco, sono bellissimi indossati tanto con i crop top per i look più audaci, quanto con maglie a dolcevita.

I brand low cost

Se volete provare qualcosa di diverso ma economico, ci sono sempre i brand low cost come Stradivarius, che nella sua vastissima collezione propone anche questo paio di pantaloni in velluto a coste color verde.

Di un’altra tonalità di verde sono invece quelli proposti da H&M. Si tratta di un modello di pantaloni in cotone color verde oliva (o verde militare) con gamba strettissima che finisce con l’ormai gettonatissima zampa di elefante.

Sempre nei negozi di H&M potrete trovare anche questo paio di pantaloni a vita alta in cotone e con fantasia tartan sui toni del nero e del grigio.