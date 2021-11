Estremamente sottile, leggera, disponibile in tantissimi modelli super colorati e soprattutto molto utile per proteggersi dalle basse temperature. Stiamo parlando della maglia a dolcevita, un vero e proprio capo jolly che si adatta ad ogni tipo di look sia maschili che femminili.

Scopriamo come abbinare questo capo seguendo quelle che sono le tendenze per l’inverno 2021. Perché con l’arrivo del freddo è meglio coprirsi, ma non significa che bisogna rinunciare allo stile!

Come abbinare una maglia a dolcevita

Non sempre tutti apprezzano al primo colpo la maglia a dolcevita. Basta indossarla una volta però per capirne la praticità, l’eleganza ma soprattutto la potenzialità. Sì, perché la maglia a dolcevita rientra perfettamente tra quei capi considerati passe partout, che permettono di giocare con tantissimi look tra i più diversi.

Soprattutto poi, permettono di indossare quei vestiti o comunque quei capi smanicati che in inverno risulterebbe difficile sfruttare.

L’abbinamento perfetto con il blazer

La maglia a dolcevita si sposa benissimo con un blazer. Si tratta di un abbinamento classico e senza tempo, basta infatti accostare questi due capi per essere pronte a sfoggiare un look dall’aspetto estremamente chic.

I dettagli potranno poi enfatizzarne l’eleganza oppure rendere il tutto un po’ più moderno.

Per capire quale dei due stili vi si addice di più non vi resta che giocare con colori, pattern e accessori!

Il cardigan tra le tendenze autunno inverno 2021

Tra i capi più caldi e di tendenza per l’inverno 2021 ci sono anche i cardigan. Lunghi, medi, legati con la cintura in vita o lasciati aperti. Quelli più “In” hanno i colori della terra.

Indossare sotto questo capo una maglia a dolcevita dai colori neutri è la scelta migliore per le giornate più fredde in cui non si vuole rinunciare allo stile! Se poi alla maglia si abbina anche il pantalone, il risultato è assicurato.

Con gonna midi o lunga

Un altro abbinamento vincente è quello con le gonne midi oppure lunghe. Si può scegliere se portare la maglia a dolcevita infilata dentro il capo bottom oppure all’esterno. Se si decide per la seconda opzione però, per segnare il punto vita, potrebbe tornare molto utile una bella cintura che ovviamente riprenda le tonalità dell’outfit.

Anche in questo caso, indossare degli accessori vistosi vi aiuterà a dare quel famoso “tocco in più al vostro look“. Lo renderanno infatti meno castigato.

Il ton sur ton

Non solo total black, ma il ton sur ton e il al collo alto della maglia a dolcevita, insieme fanno un ottimo trucchetto di stile per slanciare la figura. Non stiamo parlando solo per i colori neutri, come il nero, il bianco o il beige.

Lo stesso effetto infatti si può ottenere anche con altri colori, come il verdone, il bordeaux, il blu oppure il marrone scuro, che sono anche alcuni dei colori di tendenza per la stagione autunno-inverno 2021.

Con capi smanicati

La maglia a dolcevita è perfetta per indossare i capi smanicati. Si tratta di un modo per sfruttare vestiti, salopet oppure capispalla come i gilet anche durante il periodo invernale.

Una scelta non solo di tendenza, ma anche eco-friendly, perché ci permette di sfruttare appieno tutte le potenzialità del nostro guardaroba senza dover cedere all’acquisto di ulteriori vestiti.