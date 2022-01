Ornella Vanoni ha avuto un brutto incidente mentre si trovava in treno e si è fatta male alla schiena. Lei stessa ha rivelato i retroscena dell’incidente ai fan.

Ornella Vanoni: l’incidente in treno

Poco prima di Natale Ornella Vanoni si trovava su un treno che, da Viareggio, l’ha condotta a Roma.

La cantante purtroppo è caduta a causa di uno scossone sul treno e si è fatta molto male alla schiena. A causa del dolore è stata costretta a restare per 2 settimane a letto, e lei stessa ha ammesso:

“Due settimane di dolori atroci, due un po’ meno. Ho preso tanti anti infiammatori, ho fatto ginnastica riabilitativa e ora già sto meglio” ha rassicurato, e ancora: “Prima non potevo camminare o alzami dal letto da sola.

Mi hanno dato anche un girello con le ruote per camminare”.

Ornella Vanoni in lacrime

La cantante ha confessato che, a causa dell’incidente, sarebbe rimasta da sola durante le feste di Natale e che questo le avrebbe recato un’enorme tristezza.

“Faccio di tutto per non essere triste, cerco di prendere forza e non piangere, è successo durante le feste, ero sola. Tutti erano partiti, potevo anche piangere, forse due lacrime sono uscite.

Per fortuna anche da lontano mi amano”, ha ammesso Ornella Vanoni che, fortunatamente, oggi starebbe meglio.

Ornella Vanoni: il fidanzato della cantante

Ornella Vanoni ha affermato più volte di essere impegnata sentimentalmente con lo scrittore Pino Roveredo (di 20 anni più giovane di lei). I due avrebbero avuto un amore non convenzionale e la cantante a tal proposito ha confessato: “Sono innamorata. Non c’è sesso, ma un amore poetico, virtuale. Ci vediamo poco, lui sta a Trieste, io a Milano”. Precedentemente Ornella Vanoni ha vissuto un’altra storia d’amore con il poeta Francesco Leto (di oltre 30 anni più giovane di lei).