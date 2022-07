Un nudista di 79 anni spara e uccide con un fucile un altro uomo: la tragedia è avvenuta in una spiaggia di Lione, in Francia, al termine di una lite tra i due.

Nudista di 79 anni spara con un fucile e uccide un altro uomo

Una giornata di vacanza è finita in tragedia in una spiaggia di Lione, in Francia, dove un nudista ha ucciso a fucilate un presunto guardone e molestatore con il quale aveva da poco avuto un’aspra lite.

Ad aprire il fuoco è stato un nudista di 79 anni che stava trascorrendo la giornata in riva al lago, sulla spiaggia naturista di “La Mama”, nel Grand Parc de Miribel-Jonage, alla periferia di Lione.

La ricostruzione della lite e l’omicidio

Erano circa le 10.30 della mattina di sabato scorso, 23 luglio, quando tra il 79enne e un altro uomo è nata una furibonda lite per presunti comportamenti scorretti del secondo. La vittima avrebbe infatti iniziato a insultare gli altri nudisti della zona, arrivando persino a molestare alcune donne.

Dalle parole si sarebbe passati ai fatti, quando il 46enne – l’uomo ucciso – avrebbe iniziato a mostrare atteggiamenti sessuali espliciti nei confronti di alcune signore prese di mira solo perché nude.

A quel punto l’anziano signore gli ha sparato, dopo che la vittima avrebbe iniziato a masturbarsi mentre fissava una donna. Ha estratto un fucile da caccia e ha sparato almeno tre colpi, uno dei quali ha colpito l’altro al petto uccidendolo.

I soccorsi e l’indagine

L’uomo è stato dichiarato morto sul posto poco dopo l’arrivo dei soccorsi medici, che hanno provato invano a salvarlo.

Al momento dell’accaduto, sulla spiaggia erano presenti un centinaio di persone e molti hanno assistito la scena. La polizia ha avviato una inchiesta penale per omicidio e arrestato il 79enne.