Brembo trasforma la passione per i freni da gara in una collezione di capi urbani, lanciata a EICMA 2026.

Il noto marchio italiano Brembo, rinomato per le sue pinze freno ad alte prestazioni in Formula 1 e MotoGP, ha deciso di ampliare il proprio territorio di riferimento. Dal 3 all’8 novembre, all’EICMA 2026, a Fiera Milano Rho, l’azienda ha svelato la sua prima collezione lifestyle, un passaggio che vuole tradurre l’ossessione per i dettagli tecnici in un linguaggio di moda urbana.

La presentazione ufficiale a EICMA 2026

Il debutto è avvenuto nel padiglione Hall 5, stand O71, dove un pop-up store ha offerto ai visitatori la possibilità di toccare con mano i capi fino a domenica. Parallelamente, il sito ha aperto la vetrina digitale, consentendo l’acquisto online sin dal 3 novembre. Il contesto della fiera, punto di incontro per gli appassionati di due ruote, ha rappresentato il banco di prova ideale per valutare se la fedeltà dei fan dei freni si potesse trasferire anche al guardaroba quotidiano.

Un concept radicato nella filosofia “Obsessed by Details”

Secondo Mauro Piccoli, Direttore Marketing di Brembo, la collezione si fonda sul principio Obsessed by Details. Ogni elemento – dal taglio delle cuciture alle texture dei tessuti – è stato studiato per rispecchiare la precisione che caratterizza i prodotti di frenata. Il risultato è una sintesi di design, performance e funzionalità, pensata per una generazione che vive moda, design e cultura contemporanea come un unico linguaggio.

I sette capi che reinterpretano l’heritage racing

La linea è composta da sette pezzi: t-shirt, felpe, overshirt, cappellino, gilet e zaino. La Caliper Tee riduce la celebre pinza a un semplice segno grafico disponibile in grigio, bianco e verde, diventando il cartellino distintivo del brand. Le felpe Embro Hoodie e Crewneck Speed giocano con le silhouette moderne e i riferimenti alla velocità, mentre l’overshirt aggiunge un tocco di versatilità più sofisticata. La Seamless Cap, il gilet e lo Zaino monospalla completano l’offerta, con dettagli tecnici e materiali ricercati tinti al futuro della moda urbana.

Tra urban tecnico e gorpcore-luxe

Esteticamente la collezione si colloca nell’incrocio tra urban tecnico e gorpcore-luxe, una tendenza che porta i capi da montagna e trekking nelle strade delle città. I volumi sono contemporanei, i tessuti traspiranti e resistenti, e le finiture richiamano gli elementi visivi tipici delle auto da corsa. Questa scelta mira a conquistare non solo gli appassionati di motorsport, ma anche un pubblico più ampio attento a stile, qualità e storytelling di marca.

Strategia di branding e prospettive di mercato

Il passaggio dal settore dei sistemi frenanti all’abbigliamento non è un semplice esperimento di marketing, ma parte di una strategia più ampia di diversificazione. Dopo la capsule Colors of Speed presentata a Monza durante il Gran Premio d’Italia, Brembo ha accelerato verso una proposta più strutturata. Il lancio della collezione a EICMA funge da test di mercato: la risposta del pubblico potrà guidare future espansioni, con possibili collaborazioni e nuove stagioni di prodotti.

Fondata nel 1961 nella provincia di Bergamo, l’azienda impiega oltre 16 000 persone in 18 paesi e vanta più di mille titoli nel motorsport. Con la collezione lifestyle, Brembo vuole trasformare la cultura della precisione in un elemento di self-expression quotidiano, dimostrando che la passione per la velocità può diventare stile da indossare.