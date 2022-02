Quello di Noemi è sicuramente stato uno dei look più apprezzati della prima serata del Festival di Sanremo. L’abito di Alberta Ferretti dal tessuto leggerissimo e svolazzante, la faceva sembrare un delicato fiore appena sbocciato e il rosa cipria del vestito andava a creare un contrasto molto interessante con i capelli ginger della cantante.

Completavano il look i gioielli preziosi, in oro rosa e diamanti e dall’aspetto grintoso. Scopriamo tutto su cosa rappresentano e il brand a cui appartengono.

I gioielli di Noemi a Sanremo 2022: il brand

Siamo sicuri che in molti avranno indovinato al primo colpo il brand dei gioielli sfoggiati da Noemi durante la prima serata della kermesse musicale. Lo stile infatti, è quello inconfondibile di Bvlgari.

Del brand italiano Noemi ha indossato un anello a doppia spirale e un orologio.

Il primo fa parte della collezione Serpenti Viper, il secondo invece è un pezzo della collezione Serpenti Incantati, è stato lanciato nel 2016 e non è più disponibile sul sito. Entrambi, come abbiamo anticipato, sono in oro rosa e tempestati da preziosi diamanti.

Quanto costano?

Si può dire che Noemi avesse addosso un vero e proprio tesoro. L’anello infatti è in vendita a 13.900 euro, mentre l’orologio, che ormai appartiene ai pezzi da collezione, si può trovare a un prezzo che oscilla intorno agli 83mila euro. Indossati entrambi quindi, raggiungono un totale di 100mila, euro più euro meno.

Il significato dei serpenti per Bvlgari

Il serpente è uno degli animali che più ispira la Maison specializzata in alta gioielleria. Il motivo risiede in ciò che il serpente simboleggia. È infatti simbolo di saggezza, probabilmente per la lunga aspettativa di vita, di furbizia (e qui basti pensare a tutte quelle storie e leggende bibliche in cui il serpente è il tentatore) e anche di trasformazione, per via della muta a cui la natura lo sottopone ciclicamente.

Nonostante l’aspetto grintoso poi, il serpente può risultare anche elegante per via dell’aspetto sinuoso che lo caratterizza. In ultimo, il serpente di Bvlgari sta a simboleggiare anche l’infinito per il design del gioiello stesso, che seguendo le fattezze dell’animale, compie più giri attorno al polso o al dito.