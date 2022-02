In questo periodo il suo nome è sulle bocche di tutti per via di un gossip che riguarderebbe un presunto flirt con Francesco Totti, che ha recentemente smentito le voci della rottura del proprio matrimonio con Ilary Blasi in alcune storie pubblicate sul proprio profilo Instagram.

Stiamo parlando di Noemi Bocchi, la presunta biondissima fiamma dell’ex capitano della Roma. Ecco chi è e tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è Noemi Bocchi

Classe 1988, Noemi Bocchi nasce a Roma. Tutto quello che sappiamo sulla sua vita prima di diventare un nome noto alle cronache rosa è che, dopo aver preso il diploma all’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone, si laurea in Economia Aziendale e Bancaria all’Università Lumsa della sua città natale.

Se sulla sua infanzia e sulla sua famiglia di origine le informazioni sono davvero poche, sappiamo invece qualcosa di più sulla sua vita sentimentale.

L’ex marito di Noemi Bocchi

Noemi Bocchi ha un matrimonio alle spalle, nel 2011 si è infatti sposata con Mario Caucci, Team manager del Tivoli Calcio e CEO della Caucci Marble. Dal matrimonio con l’imprenditore la Bocchi ha avuto due figli, ma la loro storia sarebbe arrivata al capolinea già nel 2018, i due infatti attualmente risulterebbero separati, ma non ancora divorziati.

Proprio grazie alla professione del marito la donna è entrata in contatto con il mondo del calcio, a cui si è via via appassionata. A proposito di passioni, Noemi amerebbe giocare a Padel, sport nato da una costola del tennis grazie al quale, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe conosciuto proprio Francesco Totti.