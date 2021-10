Il 13 Ottobre è ufficialmente il No Bra Day, la giornata mondiale senza reggiseno. Per qualcuno potrebbe trattarsi di una ricorrenza sciocca, ma negli ultimi anni si è evoluta in una celebrazione il cui scopo principale è la sensibilizzazione. Il reggiseno è da sempre una componente fondamentale del vestiario femminile: proprio perché indossato da ogni donna, è diventato uno dei simboli della lotta al tumore al seno.

Il No Bra Day viene oggi dedicato alla prevenzione e alla lotta al cancro al seno.

No Bra Day, la giornata mondiale senza reggiseno

Nell’ultimo decennio si è sviluppata una celebrazione apparentemente insolita; si tratta del No Bra Day, una giornata in cui tutte le donne al mondo sono incoraggiate a non indossare il reggiseno. La ragione di questa ricorrenza trova le sue radici nei movimenti femministi: la rimozione del reggiseno diventa un simbolo d’indipendenza e libertà.

Insomma, un modo per sfuggire ai ruoli convenzionali e per incoraggiare la parità dei sessi. Negli ultimi anni però l’evento si è trasformato; oltre alla sua natura politica il Bra Day si è evoluto in una giornata mondiale in cui sostenere e diffondere la prevenzione e la lotta al tumore al seno. Prima celebrato a Luglio, dal 2015 la data è stata spostata al 13 di Ottobre perché questo è il “mese rosa”, dedicato alla prevenzione del cancro al seno.

I dati e le diagnosi

La giornata mondiale senza reggiseno vuole quindi essere un monito per ricordare a tutte le donne l’importanza della prevenzione. Da tempo la scienza ha evidenziato che la mancanza del reggiseno non provoca alcun danno a chi decide di non portarlo, anzi. In questo caso la rimozione dell’indumento intimo vuole evidenziare in modo significativo l’importanza della salute femminile. Secondo le stime della Fondazione AIOM ogni anno solo in Italia il tumore al seno viene diagnosticato a 55.000 donne; proprio per questo diventa fondamentale la prevenzione. I sintomi posso essere diversi, dalla presenza di noduli al cambiamento della forma o grandezza dell’area interessata. Ed è proprio qui che sta l’importanza della prevenzione, perché controlli periodici come le mammografie ci permettono d’individuare eventuali problemi, e agire il più presto possibile.

Una giornata per la prevenzione

Il No Bra Day ha proprio lo scopo di ricordare sempre che la prevenzione è la cosa più importante per combattere questa battaglia. Negli ultimi anni grazie al continuo sviluppo della scienza medica è diventato più semplice trovare e sconfiggere questo nemico. Un’analisi attenta durante gli stadi precoci del tumore permettono un trattamento migliore e meno invasivo, il che si traduce in una mortalità ridotta. La prevenzione gioca un ruolo chiave nella lotta contro il cancro al seno perché è la prima arma di difesa che possiamo usare in queste situazioni. L’esame medico adatto nel momento giusto ha permesso a innumerevoli donne di affrontare al meglio il cancro al seno. Soprattutto con l’avanzare dell’età programmare con regolarità degli esami è di estrema importanza. La giornata mondiale senza reggiseno ci permette di ricordare ogni anno il valore della nostra salute. Infatti, secondo diverse statistiche la corretta prevenzione permette 8 donne su 10 di vivere una vita normale a distanza di 10 anni dalla diagnosi.