Cantante e modello, Nick Kamen trovò la popolarità a metà degli anni ‘80, diventando il sex symbol più desiderato di quel tempo. È purtroppo scomparso prematuramente il 5 maggio 2021, ma chi era Nick Kamen? Ve lo raccontiamo in questa breve biografia.

Chi era Nick Kamen

All’anagrafe Ivor Neville Kamen, in arte semplicemente Nick Kamen. Nato ad Harlow, in Inghilterra, il 15 aprile del 1962, sotto il segno dell’Ariete. Della sua infanzia non si sa praticamente nulla, della sua vita privata si hanno invece pochissime informazioni, come quella che Nick aveva altri due fratelli, ovvero Barry e Chester Kamer.

Il primo scomparve prematuramente nel 2015 a causa di un attacco di cuore, l’ultimo dei tre fratelli invece, è molto ricercato nel mondo della musica, per la sua indiscussa abilità con la chitarra.

Chi era Nick Kamen: carriera

Le porte del successo per Nick Kamen si aprirono nel 1986. Si potrebbe dire, in questo caso, che galeotto fu l’incontro con la celebre regina del pop, Madonna, che proprio negli anni ‘80 aveva già raggiunto la vetta del successo. Allora Kamen aveva poco più di 20 anni e Madonna lo notò in uno spot dei Levi’s 501, in cui il ragazzo, che si trovava in una lavanderia pubblica, si toglieva i famosissimi jeans per lavarli, restando in mutande davanti ad alcune signore visibilmente rapite da tanta bellezza.

Come le signore dello spot appunto, anche la Ciccone rimase colpita dal giovane Nick Kamen, tanto da affidargli una canzone scritta con Stephen Bray, “Each time you break my heart” hit che divenne uno dei suoi brani più apprezzati di quegli anni e che ancora oggi risulta essere molto ascoltato.

Tra i più grandi successi di Nick Kamen, oltre a quello già citato del suo esordio musicale, ricordiamo anche “Tell me”, che per ben 9 settimane rimase in prima posizione tra le hit più ascoltate dell’estate dell’88. Successivamente prestò la sua voce per “Turn it up”, inserito nella colonna sonora del film Disney “Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi”.

Nel 1990 uscì “I promised myself”, uno dei suoi più grandi successi a livello internazionale. Nel 1992 invece, Nick Kamen fece uscire il suo ultimo album, che conteneva il suo ultimo grande successo: “Whatever, whenever”.

Chi era Nick Kamen: vita privata

Nonostante l’enorme successo riscosso, Nick Kamen decise di ritirarsi a vita privata nel 1992, da quel momento è apparso pochissime volte e sempre per via di qualche sporadico scatto fatto dai fotografi sempre attenti. Ciò che invece negli anni è stato un argomento molto caldo per chi ama il gossip, è ovviamente la vita sentimentale del bel cantate e modello.

Tra le donne, tutte bellissime, che sono state al suo fianco ricordiamo Talisa Soto, modella e attrice americana di origini portoricane, comparsa anche più volte nei video musicali dello stesso Kamen. Il sex symbol si legò anche a Tatiana Patitz, tra le super model più famose degli anni ‘90 e ad Amanda De Cadenet, che all’epoca era già ex moglie di John Taylor, bassista della celebre boyband Duran Duran, che aveva come frontman Simon Le Bon.

Dal 2018, Nick Kamen stava combattendo contro un cancro, che lo ha portato via il 5 maggio 2021, all’età di 59 anni. A diffondere la notizia, attraverso il proprio profilo Instagram, con uno scatto che li ritraeva insieme, è stato il cantautore Boy George, molto amico dell’ex pop star.