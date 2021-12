Natasha Stefanenko è una modella, attrice e conduttrice televisiva. Nata in Russia nel 1969, si è trasferita in Italia dopo la laurea in ingegneria metallurgica.

Chi è Natasha Stefanenko

Natasha Stefanenko è nata il 18 aprile 1969 a Sverdlovsk-45, città segreta nella Russia Sovietica, che per circa mezzo secolo non esisteva sulla carta geografica e non aveva un nome ma solo un numero.

A 17 anni inizia gli studi di ingegneria metallurgica a Mosca. Inizia la carriera da modella per caso, quando, notata tra il pubblico durante il concorso “Look of the year“, organizzato da John Casablancas, viene chiamata a partecipare e inaspettatamente vince. In quell’occasione rinuncia al viaggio premio a New York per concludere gli studi. È solo dopo aver ottenuto la laurea in ingegneria metallurgica che decide di intraprendere la carriera di modella.

Grazie all’aiuto di Casablancas, dirigente dell’agenzia “Elite” a New York, Natasha parte per Milano, spinta più dal fascino del viaggio che la porta fuori dalla Russia che dalla nuova professione. A Milano inizia la sua carriera come fotomodella ed indossatrice.

Carriera

Dopo pochi mesi dal suo arrivo in Italia appare in televisione al fianco di Gerry Scotti ne “La grande sfida“, esperienza che rimane una parentesi all’interno della sua carriera.

Natasha lavora per tutte le testate di moda più prestigiose e partecipa alle più importanti sfilate di moda, il suo volto e il suo nome diventato sempre più noti anche grazie agli spot televisivi di cui Natasha è protagonista. Viene messa in luce da Fabrizio Frizzi durante la premiazione di Miss Italia 1996, dove partecipa come giurata. Viene scelta nel 1997 come personaggio femminile nel programma di RaiUno “Per tutta la vita“, accanto a Frizzi.

La spigliatezza, la simpatia, l’intraprendenza, unite alla sua bellissima silhouette sono le peculiarità del suo successo televisivo. Natasha conduce l’edizione 1998-99 di “Target“, i cui ascolti record le confermano l’amore del grande pubblico.

Nel 1999 conduce su Italia 1 il programma “Ciro“; accanto al comico Enrico Bertolino, alla fine dello stesso anno conduce “Convenscion” e con Vincenzo Mollica conduce le die edizioni del programma musicale di RaiUno “Taratata“; programmi che condurrà nelle nuove edizioni degli anni successivi. Sempre nel 1999 diventa una delle protagoniste nel film La grande prugna accanto a Luciana Littizzetto ed Enzo Iacchetti.

Nel 2001 con Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari è co-conduttrice di Festivalbar in onda su Italia 1. Nel 2003 debutta sul grande schermo con il film di Alessandro Benvenuti Ti spiace se bacio mamma? e in teatro con Paolo Cevoli in Motonave Cenerentola per la regia di Daniele Sala. Nel 2004 torna sul piccolo schermo per celebrare i 750 ani della Basilica D’Assisi con Nel nome del cuore su Raidue, Super Ciro su Italia 1 e Ten years youg su Sky Vivo.

Nel 2005 arriva il debutto radiofonico con il programma di Playradio Playpeople che conduce anche l’anno successivo. Nello stesso anno è protagonista con Luca Barbareschi nella fiction di Raidue Nebbie e delitti, regia di Riccardo Donna. Dopo anni di programmi televisivi in televisione torna al cinema con In nome di Maria, pellicola di Franco Diaferia, un progetto di beneficenza a favore dei bambini di Cernobyl.

La sua carriera prosegue poi sul piccolo schermo come conduttrice televisiva e attrice di serie tv. Nel 2011 è conduttrice anche per il canale russo CTC nel programma What not to wear e un nuovo programma di cucina Eat it immediately. Nello stesso anno è tra i protagonisti del film Ex – Amici come prima!, regia di Carlo Vanzina.

Vita privata

Natasha Stefanenko è sposata con l’ex modello e imprenditore marchigiano Luca Sabbioni, con il quale, nel 2000, ha avuto una figlia, Sasha Sabbioni; con la quale parteciperà a Pechino Express 2022 formando la coppia “Mamma e Figlia“.