Si avvicina il Natale, ma dobbiamo rassegnarci purtroppo all’idea che per questo 2020 dovremo festeggiare a casa. Ciò non toglie però, che possiamo divertirci a sperimentare nuovi look per la festa, che siano comodi per il contesto casalingo, ma che siano tanto belli da farci sentire bene con noi stesse.

Ecco quindi qualche idea sugli outfit da provare.

Natale in casa come vestirsi: idee e consigli

Il dpcm parla chiaro, quello del 2020 sarà un Natale in lockdown. Questa brutta notizia però, non ci impedisce di prepararci a modo per festeggiare, semplicemente per il gusto e il bisogno di stare bene con noi stesse. Se è vero che tra le mura di casa bisogna stare comodi è anche vero che almeno per il cenone, possiamo mettere via il solito pigiamone in pile e optare per un outfit sì pratico, ma ugualmente bello, elegante e alla moda.

L’outfit perfetto per il Natale 2020 passa sicuramente dal tessuto. Il velluto per esempio, sembra essere il più gettonato. Ma non sono da sottovalutare anche la seta e i tessuti glitterati.

Comode ma chic

L’influencer Paola Turani, per esempio, sceglie questo morbido e candido completo di H&M. Indubbiamente elegante, caldo e molto comodo per muoversi tra le mura domestiche. Non vi resterà che giocare con makeup e acconciatura e sarete prontissime per festeggiare.

Colori a tema

Se non volete rinunciare al rosso, come Chiara Ferragni, potete invece optare per il pigiama in seta di Intimissimi. Chic e di tendenza, unico se abbinato con orecchini vistosi e un trucco glamour pensato proprio per la festa.

Non rinunciare agli strass

Per questo Natale non rinunciamo neanche a glitter e strass se ne siamo dipendenti. Un semplice abito che cade morbido al ginocchio ricoperto di questi elementi sbrilluccicanti, abbinato ad un paio di collant velate e a qualche accessorio ci farà fare un figurone anche di fronte ai parenti più prossimi.

Il dettaglio che colpisce

Tute, pigiami eleganti, vestiti si ricoprono di velluto per la stagione invernale il che li rende perfetti anche per un outfit casalingo. Lo sa bene Victoria’s Secret, che nello stesso tessuto propone anche le vestaglie. Comode da indossare, bellissime da vedere. Non vi resta che abbinarle con il giusto outfit, magari in tinte neutre, per esaltare la trama o la stampa della vestaglia.

E le calzature?

L’outfit è pronto, il make-up e l’acconciatura anche. Ma quali calzature scegliere? Se si abita in un appartamento è scontato dirlo, ma dovrete rinunciare al tacco o rischierete di fare impazzire i vicini di casa. Dopo aver scelto meticolosamente cosa indossare però, rovinare tutto con le classiche ciabatte casalinghe sarebbe un peccato. Come fare allora?

Le ciabatte con ponpon pelosi sono di tendenza per l’inverno 2020. La catena di calzature ed abbigliamento Globo, le propone molto semplici. Ma potrete darvi al fai da te, arricchendole con qualche dettaglio gioiello applicato tra le cuciture. Dopo tutto, ma moda è anche ingegno, giusto?