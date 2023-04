Moritz Bleibtreu, chi è: carriera e vita privata dell’attore di Transatlantic

Moritz Johann Beibtreu è un attore nato a Monaco di Baviera, figlio d’arte, che è entrato a far parte del cast della nuova serie tv Netflix, Transatlantic. Scopriamo insieme tutte le informazioni sull’attore.

Moritz Bleibtreu: chi è?

Moritz Johann Beibtreu è nato a Monaco di Baviera il 13 agosto 1971, figlio degli attori austriaci Hans Brenner e Monica Bleibtreu, originari rispettivamente di Innsbruck e di Vienna, scomparsi nel 1998 e nel 2009. È anche pro-pronipote, da parte di madre, dell’attrice teatrale e cinematografica Hedwig Belibtreu, scomparsa nel 1958. L’attore proviene da una famiglia dedica all’arte. È cresciuto ad Amburgo, dove vive, e ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo fin da quando era solo un bambino, partecipando a soli sei anni alla serie televisiva tedesca per bambini Neues aus Uhlenbusch, ideata da Rainer Boldt e da sua madre Monica. Una volta maggiorenne si è trasferito prima a Parigi, dove ha studiato recitazione, quindi a Roma e poi a New York, dove ha completato gli studi. Quando è tornato in Germania ha iniziato la sua gavetta prendendo parte a diverse produzioni televisive e cinematografiche. Nel 1998 ha recitato accanto a Frank Potente in Lola corre, di rom Tykwer, e negli anni successivi nei film Im Juli di Fatih Akın, Verità apparente con Cameron Diaz, The Experiment – Cercasi cavie umane, oltre ad A torto o a ragione e Solino. Nel 2005 Bleibtretu è stato scelto da Steven Spielberg per partecipare a Munich, e in seguito è stato premiato al festival di Berlino con l’Orso d’Argento come miglior attore per la sua prova ne Le particelle elementari. Ha lavorato al fianco di Monica Bellucci nella pellicola L’eletto, nel 2007 è stato diretto dai fratelli Taviani ne La masseria delle allodole e l’anno successivo ha partecipato al film dei fratelli Wachowski Speed Racer.

Moritz Belibtreu: l’esperienza in Transatlantic



Moritz Belibtreu è entrato a far parte della nuova serie tv Netflix intitolata Transatlantic. Si tratta una nuova serie tv creata per puntare i riflettori su una storia di cui si parla troppo poco. Una storia vera che ha cambiato le sorti di moltissime persone, la cui vita è stata salvata da un gruppo di coraggiosi eroi, che non si sono tirati indietro e non hanno perso la loro umanità neanche durante uno dei periodi storici più terribili di sempre. Le scene della serie tv si svolgono a Marsiglia, tra il 1940 e il 1941, quando la Francia era sotto invasione nazista. In questo terribile contesto, i protagonisti, un gruppo di giovani ribelli, decidono di unire le loro forze per proteggere gli artisti e gli intellettuali, insieme ad altri profughi ricercati dai tedeschi, per salvare loro la vita e farli scappare. Decidono di aiutarli a fuggire dalla Francia, facendogli trovare ospitalità negli Stati Uniti. Lo scopo dei giovani è molto serio, ovvero salvare vite umane che scappano da un regime di una Francia occupata dai nazisti. Al contesto dell’emergenza si va ad accostare anche la ricerca di una normalità durante la fuga, con la nascita di intense storie d’amore e di amicizia.