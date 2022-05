I MONS è un gruppo musicale della provincia di Torino, formatosi nel 2016. Il gruppo è formato da 5 ragazzi, originari di Collegno. Il gruppo si fa conoscere, partecipando al nuovo show di Carlo Conti, The Band. Ma scopriamo chi sono i MONS.

Chi sono i MONS

La band musicale, nata nel 2016, è composta da cinque giovani artisti:

Marco Capitanio: cantante;

cantante; Andrea Colombo: tastierista;

tastierista; Alessandro Alloj: batterista;

batterista; Marco Garbarino: chitarrista;

chitarrista; Alessandro Crupi: chitarrista.

I ragazzi all’inizio si esibiscono in locali e pub della loro zona portando musica prevalentemente rock e in altre occasioni presentandosi come cover band. Il 2017 è l’anno del loro debutto musicale con il loro primo EP, M.O.N.S, che ha avuto un discreto successo.

Successivamente iniziano a partecipare con dei loro live a diversi eventi e manifestazioni importanti come: Collision Festival di Barolo, un festival musicale e letterario che si tiene annualmente in Barolo; Area Lounge di Casa Sanremoe al Fiat Music di Red Ronnie, l’iniziativa musicale itinerante che coinvolge gli Artisti della Nuova Era. Nel 2019, i MONS presentano l’ultimo album Non può piovere per sempre, che affronta diversi argomenti, come il panorama musicale attuale e il mondo indipendente.

Nel 2022 il gruppo debutta in televisione partecipando al nuovo talent show di Carlo Conti, The Band. Il gruppo riesce ad arrivare tra i finalisti entrando nel gruppo di Marco Masini.

I MONS e The Band

Durante la prima puntata di The Band, i ragazzi si sono fatti notare e sono stati molto apprezzati da Marco Masini che ha deciso di diventare il loro tutor. Subito dopo aver superato la selezione hanno ringraziato il cantante Marco Masini, scrivendo sul loro profilo Instagram:

Non ci stiamo ancora credendo, è stata un’emozione unica. Grazie a Marco Masini per avere creduto in noi. Ora inizia un percorso nuovo, siete pronti?

Durante la seconda puntata i ragazzi sono stati molto apprezzati anche dagli altri tutor e dalla giuria. Infatti per la seconda puntata, del 29 aprile 2022, Marco Masini aveva scelto per i MONS la canzone Up patriots to arms di Franco Battiato, lasciando tutti senza parole. Asia Argento, dopo la prova, ha affermato:

Hanno spaccato. È difficile portare un brano di Franco ma portando la versione dei Subsonica hanno fatto uscire tutto il punk.

Anche la cantante Gianna Nannini

Hanno spaccato. Masini li ha incoraggiati alla nota melismatica, una cosa nostra italiana che evita l’autotune. Non dobbiamo perdere questo che fa parte della tradizione italiana.

Vita privata

Non sappiamo molto sulla loro vita privata o sentimentale. I ragazzi sono molto attivi sui social pubblicando molte foto relative alla loro carriera musicale.

Curiosità

Il nome deriva da un graffito su cui c’era scritto SNOW. Marco Capitanio, il cantante della band, ha avuto l’idea di invertire l’intera scritta in MONS.