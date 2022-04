The Band: concorrenti, giuria e quando va in onda

The Band è un programma televisivo italiano di genere talent show in onda in prima serata su Rai 1, ideato e condotto da Carlo Conti. Il programma non si svolgerà in uno studio televisivo ma nel teatro Verdi di Montecatini Terme.

Ecco tutte le informazioni su concorrenti, giuria e quando va in onda.

The Band: tutto sul programma

The Band è un nuovo format musicale della Rai, ideato da Carlo Conti insieme a Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario D’Amico. La conduzione di questo talent Show è stata assegnata allo stesso Carlo Conti. Il talent, come si può intuire dal nome, prevede che diversi gruppi si sfidino tra di loro a colpo di note e sound.

Durante la prima puntata, partecipano 16 gruppi musicali che si sfidano tra di loro e tra queste andranno in finale solo 8 band. Le band sono giudicate da una giuria composta da tre membri e sono guidate da otto tutor. I tutor, durante la prima puntata, non esprimono alcun voto ma alla fine dell’esibizione scelgono la Band da reclutare sotto la propria tutela. Queste Band scelte da ciascun Tutor rimangono nel programma fino alla puntata finale.

Lo scopo del Talent Show è quello di essere proclamato Band dell’anno. Ma come si fa? Attraverso la somma dei voti ottenuti da ciascuna Band nel corso delle puntate, si determina la Classifica generale e al termine delle puntate previste, la Band che in Classifica generale ottiene il punteggio più elevato vince.

Concorrenti

I concorrenti che hanno partecipato, come sottolinea la Rai in una nota stampa, sono molto diversi tra loro:

Ai provini si sono iscritti gruppi eterogenei: dalle tipiche rock-band a quelle che propongono pezzi italiani, da quelle dance a quelle rockabilly. E non ci sono stati limiti di età e genere: gruppi tutti al femminile, complessi di medici e infermieri che si divertono a fare musica, anche un gruppetto di ragazzini che suonano a scuola.

Le 16 band che prenderanno parte al programma, dalle quali solo 8 gareggeranno fino alla finale sono:

RIFLESSO (Ferrara)

(Ferrara) JF BAND (Parma)

(Parma) LIVING DOLLS (Udine)

(Udine) ACHTUNG BABIES (Roma)

(Roma) ISOLADELLEROSE (Roma)

(Roma) GEMINI (Anagni)

(Anagni) CHERRY BOMBS (Milano)

(Milano) XELA UNPLUGGED (Gallarate)

(Gallarate) DAN E I SUOI FRATELLI (Milano)

(Milano) SILENT PROJECT (Milano)

(Milano) N’ICE CREAM (Venarotta, AP)

(Venarotta, AP) MONS (Collegno, TO)

(Collegno, TO) ANXIA LYTICS (Tortona, AL)

(Tortona, AL) LA CHIAMATA D’EMERGENZA ( Bari)

Bari) ROJABLORECK (Massa Carrara)

(Massa Carrara) KELLER BAND (Padova)

Giuria

I giudici di questa prima edizione di The Band sono: Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. Gli 8 tutor, che hanno il compito dare consigli e preparare la propria band, sono: Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Marco Masini, Federico Zampaglione, Francesco Sarcina, Enrico Nigiotti e Rocco Tanica.

Quando va in onda

La prima edizione di The Band andrà in onda a partire da venerdì 22 aprile 2022 su Rai 1 in prima serata. Il talent show andrà in onda per quattro venerdì consecutivi per un totale di quattro puntate. Se qualcuno non è riuscito a vedere la diretta è possibile vedere le puntate perse sulla piattaforma streaming RaiPaly.