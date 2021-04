Miriam Leone si è fatta conoscere attraverso la sua bellezza ma con gli anni ha dimostrato di essere molto più di questo. Ecco la storia della presentatrice e attrice italiana.

Chi è Miriam Leone

Miriam Leone, nata a Catania, 14 aprile 1985, è un’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana.

Cresce ad Arcireale con il padre insegnante di Lettere, la madre impiegata in comune e il fratello Sergio. Con un percorso di studi umanistici si iscrive dopo il diploma alla facoltà di lettere e filosofia senza però terminarla.

Inizia a farsi conoscere nel 2008 quando vince il noto concorso di bellezza “Miss Italia” sotto la conduzione di Carlo Conti. Esordisce così nel mondo dello spettacolo che le da grande fiducia assegnandole la conduzione di “Unomattina estate” in onda su Rai 1 con Arnaldo Colasanti.

L’inizio della carriera in televisione

Successivamente conduce “Mare latino” insieme a Massimo Giletti e poi “Mattina in famiglia” con Tiberio Timperi su Rai 2.

Oltre alla conduzione in tv debutta sul grande schermo come attrice nel 2010 con “Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso” a fianco di grandi nomi come quello di Elena Sofia Ricci.

Torna alla conduzione l’anno successivo con il premio “Nastri d’argento” in onda su Rai 1 e nel frattempo viene riconfermata per i progetti iniziati negli anni dell’esordio. Nel 2011 entra a far parte del cast della fiction “Distretto di Polizia” che la vede così nei panni dell’attrice anche sul piccolo schermo.

Il successo tra piccolo e grande schermo

Si avvicina al mondo della comicità partecipando a progetti come “A&F – Ale e Franz Show”, il film “I soliti idioti”, ma anche come ospite per la sitcom “Camera Cafè”. Si avvicina sempre di più anche al mondo delle fiction ottenendo una nuova parte, questa volta per “Un passo dal cielo”.

Sempre di più le fiction a cui prende parte tra cui “Il tredicesimo apostolo”, “1992” la serie sullo scandalo di Tangentopoli ma anche in “La dama velata”. Nel 2015 prende poi parte a progetti cinematografici diversi tra cui “In guerra per amore” di Pif e “Un paese quasi perfetto” di Massimo Gaudioso.

Diventa poi co-protagonista anche di “In arte Nino” il progetto Rai sulla vita di Manfredi, poi della serie “I Medici” e della seconda stagione della trilogia su Tangentopoli “1993”.