Chi è Miriam Landi, la giovane ragazza delle lezioni di napoletano a Joe Bastianich sul palco di Italia’s Got Talent.

Chi è Miriam Landi

Miriam Landi, alias Spottedlandi, è una giovane ragazza napoletana, che come tutti i ventenni ha un account TikTok sul quale pubblica i suoi brevi video condividendoli con i suoi seguaci.

A differenza degli altri però Miriam ha ben oltre 250 mila follower sul suo profilo TikTok. È diventata famosa, una vera stella del social cinese, grazie alla sua spiccata ironia e comicità. Proprio come altri giovani ragazzi come Ornella Zocco, la Landi è diventata famosa soprattutto nel 2020. Miriam propone sul suo profilo social una serie di brevi video, tra i quali grande successo riscuotono quelli della serie In Naples we don’t say.

La giovane ragazza infatti paragona i modi di dire in inglese a quelli in napoletano, provocando un effetto comico per la distanza che c’è tra le due lingue così diverse. A far ridere è anche il suo modo di parlare, di gesticolare: una vera erede della tradizione comica partenopea.

Alcuni dei suoi video più famosi recitano: “In Naples we don’t say Are you still talking? But we say: Sput ‘nu poc ‘nderr.

“; “In Naples we don’t say Enjoy your life! But we say: Magnatell n’emozione“; “In Naples we don’t say Get off me! But we say: Scinneme ‘a cuollo!“.

Miriam studia all’università, precisamente è iscritta al corso di laurea di Biologia presso la Federico II nella sua città, Napoli. Proprio durante le estenuanti sessioni di studio pre-esame le è venuto in mente di distrarsi un po’ usando TikTok e creando dei video divertenti paragonando il dialetto napoletano all’inglese.

Miriam a Italia’s Got Talent

Nel 2021 Miriam Landi ha ottenuto notorietà ancora più grande, e non solo presso il pubblico di giovanissimi che la seguiva sul suo profilo TikTok e su Instagram, attraverso la partecipazione a Italia’s Got Talent. Il programma televisivo, giunto alla sua undicesima edizione, vede come giudici Mara Maionchi, Frank Matano, la campionessa Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Miriam ha deciso di parteciparvi portando sul palco, quindi davanti ai giudici e alle telecamere, i suoi esilaranti video su In Naples we don’t say.

La giovane ragazza napoletana ha riscosso grandissimo successo nel tavolo della giuria, aggiudicandosi i quattro sì dei giudici che le permettono di passare al turno successivo. In particolare a divertire molto il pubblico è stato il divertente siparietto con Joe Bastianich, al quale Miriam ha cercato di insegnare i rudimenti della lingua napoletana.