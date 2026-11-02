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2 Novembre 2026

Taylor Swift e la gonna a tubino in pelle: il look da copiare questo autunno 2026

Domenica 1 novembre Taylor Swift è tornata a farsi notare per un dettaglio che, a prima vista, non ha nulla di eccentrico: una gonna a tubino in pelle nera.

· · 4 min
Taylor Swift e la gonna a tubino in pelle: come copiare il look

Nessun abito scultoreo, nessuna passerella. Eppure è bastata per rimettere al centro un capo che nell’armadio di molte di noi sta lì da anni, un po’ dimenticato.

Dove l’abbiamo vista

L’occasione era una proiezione di Toy Story 5 a New York, con una conversazione pubblica insieme al regista Andrew Stanton. Per l’evento la cantante ha scelto un look total black: un top nero aderente, la gonna in pelle che arriva intorno al ginocchio e décolleté dello stesso colore. Fine. Il bello è proprio questo: tutto lavora in sottrazione, e l’effetto è elegante senza sembrare studiato.

Chi segue la sua storia con il film sa che il legame è sentito. Taylor ha scritto e prodotto con Jack Antonoff il brano I Knew It, I Knew You per la colonna sonora, ispirato al personaggio di Jessie. Durante la serata si è lasciata andare anche a qualche confidenza sulla sua migliore amica d’infanzia, Abigail: le due, ha raccontato, si divertono ancora a fare le imitazioni dei personaggi di Napoleon Dynamite, un gioco che i rispettivi mariti devono sopportare. Una nota di leggerezza che si accorda bene con un look così pulito.

Perché la gonna a tubino in pelle funziona (quasi) su tutte

Il tubino in pelle ha una caratteristica rara: è severo e sexy allo stesso tempo. La linea dritta allunga la figura, il materiale dà carattere, e il colore nero lo rende adatto a mille situazioni. Se è tagliato bene, non serve nient’altro.

Qualche regola per sceglierlo:

  • Vita alta. Appoggia sul punto più stretto e fa un effetto “scolpito”. Se cade sui fianchi, perde forza.
  • Lunghezza. Al ginocchio è la più sicura. Sotto il ginocchio (midi) è più moderna, sopra (mini) più giovane e meno da ufficio.
  • Spacco dietro. Non è un vezzo: senza, camminare diventa una piccola impresa. Meglio uno spacco centrale, discreto.
  • Pelle o ecopelle. La pelle vera invecchia meglio e si adatta al corpo. L’ecopelle di buona qualità costa meno e ormai è difficile da distinguere, ma conviene toccarla: se è plasticosa, lascia stare.

Come abbinarla, dal lavoro alla sera

Per l’ufficio. Camicia bianca morbida infilata dentro, blazer sartoriale e mocassini o décolleté basse. Il contrasto tra pelle e tessuti classici fa sembrare il look curato senza fatica.

Nel weekend. Dolcevita sottile o maglione largo, stivaletti con un po’ di tacco e un giubbotto di jeans o un trench. La gonna sembra meno impegnativa, e con le calze velate resta comoda anche con il freddo.

Per la sera. Fai come Taylor: top nero aderente e tacchi dello stesso colore. Se vuoi dare un tocco in più, bastano un rossetto deciso e un paio di orecchini importanti. Il resto lo fa la pelle.

Per spezzare il nero. Un cappotto cammello, un maglione color crema o una camicia azzurra smorzano la durezza della pelle e rendono la gonna più indossabile di giorno.

Gli errori da evitare

Il primo è esagerare: pelle sotto, pelle sopra e magari anche gli accessori in pelle. Un solo capo “forte” per volta, gli altri devono fare da sfondo. Il secondo è sbagliare taglia: una gonna in pelle troppo stretta si sgualcisce sulle cosce e marca ogni piega, una troppo larga perde la linea. Meglio provarla da seduta, per capire come si comporta davvero. Il terzo è trascurarla: la pelle va tenuta lontano da termosifoni e luce diretta, e pulita con un panno morbido, mai con prodotti aggressivi.

Un classico che non passa

Le tendenze vanno e vengono, ma la gonna a tubino in pelle ha attraversato decenni senza perdere fascino. Se ne hai una, tirala fuori e ripensala con un maglione diverso dal solito. Se non ce l’hai, questo è un buon momento per cercarla: i negozi sono pieni di versioni a ogni prezzo, e come ci ricorda Taylor, a volte non servono grandi idee per fare colpo, basta saper scegliere il pezzo giusto.

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