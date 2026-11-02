Scopri tutti i dettagli su orari, aule e modalità di cambio per il corso di illustrazione di moda.

Il corso universitario di illustrazione di moda prenderà il via lunedì 26 ottobre. Si tratta di un percorso strutturato per chi desidera approfondire le tecniche di disegno applicate al mondo della moda, con un calendario ben definito e la possibilità di gestire eventuali sovrapposizioni di orario.

Canale A-L – prof.ssa Silvia Casto

Gli studenti iscritti al canale A-L seguiranno le lezioni della prof.ssa Silvia Casto secondo due slot settimanali. Il primo incontro si svolge il lunedì dalle 8:00 alle 10:00 nella aula 110 della sede Marco Polo. Il secondo appuntamento è fissato per il martedì dalle 18:00 alle 20:00, sempre nella aula 203 della stessa sede. Questa distribuzione consente di alternare momenti mattutini e serali, facilitando la partecipazione di chi ha impegni diversi durante la settimana.

Canale M-Z – prof. Federico Rebecchini

Per chi rientra nella fascia alfabetica M-Z, le lezioni saranno condotte dal prof. Federico Rebecchini. Gli incontri sono tutti concentrati in un unico blocco il lunedì, dalle 16:00 alle 20:00, nella aula 202 della sede Marco Polo. Questo orario pomeridiano-serale è ideale per chi preferisce concentrare lo studio in una singola giornata, riducendo gli spostamenti tra più giorni della settimana.

Accesso a Classroom e richieste di cambio canale

Tutti gli iscritti devono accedere alla piattaforma Classroom inserendo il codice h3qngh3i. La piattaforma raccoglie materiali, slide e comunicazioni utili al proseguimento del corso. Qualora emergano conflitti di orario con altre attività didattiche, è possibile richiedere il cambio di canale. Le richieste devono essere inviate via e-mail all’indirizzo giovanna.maisano@ entro il 6 novembre. Il numero massimo di cambi consentiti è limitato a 20, e ciascuna pratica sarà valutata solo dopo la verifica del piano di studi dello studente, per accertare l’effettiva sovrapposizione.

Il corso di illustrazione di moda offre due percorsi di frequenza compatibili con diverse esigenze di orario, una chiara procedura per l’accesso a Classroom e una linea guida trasparente per eventuali modifiche al proprio programma. Gli interessati sono invitati a pianificare la propria partecipazione in anticipo, rispettando le scadenze indicate, per assicurarsi un’esperienza formativa senza intoppi.