Tenacia, impegno e forza di volontà. Queste le caratteristiche che accomunano gli sportivi, specialmente nell’atletica leggera. Ne sono esempio le grandi carriere del record del mondo Usain Bolt e della grande “gazzella nera” Wilma Rudolph. Se quindi Mike Powell è riuscito a detenere un record mondiale è sicuramente grazie al suo duro lavoro e alla sua perseveranza.

Chi è Mike Powell

Michael Anthony Powell, detto Mike (Filadelfia, 10 novembre 1963), è un ex atleta americano, noto per il suo record mondiale nel 1991 nel salto in lungo. In realtà i risultati nell’atletica leggera non arrivano subito, deve attendere il 1987 per il primo successo quando registra il risultato di 8,27m.

L’anno successivo prende parte alle Olimpiadi di Seul dove si scontra con il campione indiscusso, Carl Lewis.

Advertisements

Durante la competizione arriva secondo ma riesce ad arrivare ai 8,40m che fino ad allora erano stati superati solo dall’avversario.

I grandi risultati e il record mondiale

In seguito al primo argento inizia ad ottenere riconoscimenti importanti che lo portano a partecipare all’edizione successiva delle Olimpiadi svoltasi a Tokyo.

Qui realizza il record mondiale facendo un salto di 8,95m. Il noto avversario Carl Lewis durante la competizione riesce a raggiungere il risultato di 8,91m e si posiziona secondo. Con questa prestazione raggiunge grande successo mediatico, venendo premiato addirittura come personalità dell’anno dalla BBC.

Nella successiva edizione dei Giochi olimpici non ripete i risultati di Tokyo classificandosi questa volta dopo il suo rivale storico. Durante il meeting del Sestriere dello stesso anno registra un salto di 8,99m , il risultato migliore registrato da qualcuno.

Nel 1995 Powell inizia a rallentare arrivando terzo ai Mondiali di Goteborg dove viene preceduto dal giamaicano James Beckford e al nuovo talento della specialità, il cubano Ivan Pedroso. Quest’ultimo batte Powell di un solo centimetro ma la prestazione non viene omologata perché si scopre che il giudice aveva commesso un errore con gli strumenti.

Le ultime gare e il ritiro dall’atletica

Durante le Olimpiadi di Atlanta del 1996 l’atleta ha uno stiramento inguinale che lo porta addirittura a cadere nell’ultimo salto per cui arriva ad un quinto posto. Decide per questo di abbandonare per un po’ l’aspetto pratico dello sport per dedicarsi alla psicologia dietro questo. Diventa infatti allenatore e motivatore degli studenti dell’università di Fullerton.

Nel 2001 decide di provare a gareggiare di nuovo, ma ormai il suo corpo e le sue prestazioni fisiche sono cambiate e non riesce a prendere parte ai Giochi olimpici di Atene del 2004 ritirandosi definitivamente.