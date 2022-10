Michela Pandolfi è una costumista italiana. Da oltre trent’anni è sposata con il noto giornalista Giampiero Mughini che vediamo ballare nel talent show Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. Lui, molto famosa per il suo carattere fumantino ha già fatto parlare di sé durante la prima puntata, litigando con Guillermo Mariotto.

Ma cosa conosciamo sulla moglie? Chi è?

Michela Pandolfi: chi è?

Michela Pandolfi è la moglie di Giampiero Mughini. Ha 65 anni. Non si conosce molto sul suo conto e quel poco che si sa è stato detto in qualche intervista del marito.

Che lavoro fa? Lei, come il marito, è abituata a rimanere dietro le quinte perché fa la costumista da diversi anni e ha lavorato in diversi programmi televisivi. Ha una grande passione per l’arte e per la moda. Ama molto gli animali, infatti possiede due cagnolini. Il matrimonio con Mughini va avanti da oltre trent’anni ma la donna ha due figli che arrivano da una relazione precedente che l’hanno resa anche nonna.

Passano sempre insieme il Natale a Milano.

Michela Pandolfi e Giampiero Mughini: la vita matrimoniale

Giampiero Mughini è un noto giornalista ed è sposato da più di trent’anni con la costumista Michela Pandolfi. I due si amano profondamente anche se vivono la propria vita privata in modo indipendente e libero. Lei va a trovare i figli e passa con loro il Natale mentre a lui non interessa e rimane a Roma. Mughini la definisce l’unica donna della sua vita anche se ammette qualche tradimento. In realtà ammette di non essersi mai allontanato con l’animo da Michela, ammettendo il tradimento unicamente fisico. Lei in realtà rimane indifferente davanti a queste parole dicendo di non credere fino in fondo alla monogamia. Quello che conta per lei è la comunione degli animi. La coppia vive a Roma e hanno deciso volutamente di non volere dei figli insieme. Lui ha sempre pensato che essere genitore fosse un lavoro troppo difficile e che riusciva solo a badare a sé stesso. Non gli dispiacerebbe però passare altri 28 anni con la sua amata.