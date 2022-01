Michael Stipe è l’autore dei testi di successo della nota band statunitense R.E.M. Scopriamo il percorso nella musica dagli esordi al successo e la vita privata del noto artista statunitense.

Chi è Michael Stipe

John Michael Stipe, nato a Decatur il 4 gennaio 1960, è un cantautore statunitense.

Fin da bambino si dimostra appassionato di musica, rimanendo particolarmente segnato da Patti Smith e il suo album “Horses” che lo spinge a produrre. Si dedica alla stesura di testi musicali, sebbene con alcune difficoltà, insieme a due amici: Peter Buck e Mike Mills.

Stipe conosce il primo frequentando spesso il negozio di musica in cui lavora e insieme al secondo e all’ultimo arrivato, Bill Berry, crea la band “R.E.M”, prendendo il nome dalla fase di sonno “rapid eye movement”.

I quattro abbandonano così la scuola e iniziano a dedicarsi totalmente alla musica.

Il successo nella musica di Michael Stipe

Debuttano nel 1981 con il singolo “Radio Free Europe” che diventa subito un grande successo nella radio del college. La band ottiene quindi un contratto con la I.R.S., etichetta con cui pubblicano l’EP “Chronic Town” l’anno successivo e il loro primo album “Murmur” nel 1983.

Questo album apre la strada a ben 15 album in studio tra il 1984 e il 2011 ottenendo grande successo in tutto il mondo.

Michael si dedica sempre alla stesura dei testi musicali, attenti a temi quali l’ambiente e le dinamiche sociali. Alcuni loro brani diventano infatti veri e propri inni per lotte degli anni ottanta come “Fall on Me” per quella ambientalista.

Stipe realizza inoltre numerose collaborazioni nel corso della sua carriera. Nel 1985 è per esempio presente nell’album “Visions of Excess” dei The Golden Palominos, ma è anche produttore di “Drum” degli Hugo Largo. Partecipa negli anni successivi anche ai singoli delle Indigo Girls, dei Blue Aeroplanes o di Neneh Cherry.

Michael Stipe oltre la musica

Oltre ad essere un cantautore, Stipe è produttore cinematografico. Contribuisce per esempio alla realizzazione di film noti quali “Velvet Goldmine”, “Man On The Moon”, ma anche “Essere John Malkovich” e “Saved!”. Il cantautore si dedica inoltre a progetti politici esibendosi per esempio nel 2004 insieme ad altri artisti in favore del candidato democratico John Kerry.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Michael vive a New York insieme al fotografo Thomas Dozol e in quanto grande amico di Kurt Cobain e Courtney Love diventa padrino della piccola Frances Bean Cobain.