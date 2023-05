Met Gala 2023: tutti gli outfit sul red carpet

Ieri, 1 maggio, si è svolto il Met Gala 2023. Alle celebrità è stato chiesto di vestirsi in onore di Karl Lagerfeld, il grande stilista scomparso nel 2019. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come hanno rispettato il dress code le star presenti.

Met gala 2023: omaggio a Karl Lagerfeld

Si è concluso da poche ore il Met Gala 2023, uno degli eventi mondani più attesi dell’anno, svoltosi al Metropolitan Museum of Art di New York. Il gala, quest’anno, ha inaugurato la mostra “Karl Lagerferld: A Line of Beauty”, per questo motivo agli ospiti è stato chiesto di vestirsi in onore del grande stilista scomparso nel 2019. Gli invitati hanno rispettato il dress code richiesto, inserendo, nei loro outfit, elementi che hanno fatto la storia del grande stilista, come perle bianche, camelie, abito effetto sposa, black & white. La serata, come sempre, ha preso il via sul red carpet, dove star del cinema, popstar e top model hanno sfilato, non a caso il Met Gala è definito come il “Superbowl della moda“.

Met Gala 2023: gli outfit sul red carpet

Sono state davvero tante le celebrità che hanno sfilato sul red carpet per l’evento glamour dell’anno, vediamo insieme alcuni degli outfit più belli e particolari: