Novembre 2026 porta sotto le coperte nuove energie: ecco l’astrologia del desiderio per ogni segno.

Con l’arrivo dei primi freddi, le serate si allungano e la voglia di calore sotto le coperte cresce. In questo contesto, le configurazioni celesti di novembre 2026 – Marte e Giove in Leone, Venere in Bilancia, Plutone in Acquario e Lilith in Capricorno – creano una mescolanza di impulsività, eleganza e desideri nascosti, capaci di trasformare la routine di coppia in un vero spettacolo di sensazioni.

Marte e Giove accendono la passione

Il fuoco di Marte combinato con l’espansione di Giove stimola l’istinto di mostrarsi e di stupire, spingendo entrambi i sessi a sperimentare nuovi giochi di ruolo o a organizzare serate più scenografiche. Chi è in cerca di novità potrà sentirsi più audace, ma il rischio è di scivolare in una ricerca di approvazione superficiale. Parallelamente, Venere in Bilancia reintroduce l’arte del corteggiamento tradizionale: gesti curati, attenzione ai dettagli e un forte desiderio di equilibrio emotivo.

Le previsioni di novembre per gli uomini

Ariete

Gli uomini Ariete vivranno un’esplosione di energia: Marte e Giove li incoraggiano a prendere l’iniziativa, mentre Venere dissonante richiede una dose di galanteria per non spaventare la compagna. Lilith contraria potrebbe insinuare una tentazione proibita, spesso sotto forma di un’amica attraente; la chiave sarà osservare senza agire impulsivamente.

Toro

Per i Toro, il mese è più complesso. L’opposizione di Marte, Giove e Plutone può generare gelosie e critiche, ma Lilith favorisce il risveglio dei sensi. Una notte avvolta dal piumone può sciogliere tensioni, e nella fase finale, con Marte in Vergine, la determinazione si traduce in gesti più decisi e appassionati.

Gemelli

Gli uomini Gemelli beneficiano di Venere e Plutone in posizione favorevole: diventano seduttori carismatici, capaci di far vibrare l’atmosfera con una battuta al momento giusto. Plutone suggerisce di proporre esperienze mai provate, regalando sorprese che il partner apprezzerà con entusiasmo. Verso la fine del mese, Marte dissonante potrebbe distrarli, richiedendo maggiore concentrazione.

Cancro

Con Venere dissonante, i Cancro maschi sentiranno aumentata la pressione della partner, che non tollererà distrazioni o ritardi. Lilith contraria può alimentare insicurezze, ma nei giorni finali, l’ingresso di Marte in Vergine restituisce coraggio e spinge a prendere l’iniziativa senza esitazione.

Leone

Marte e Giove in Leone trasformano gli uomini in veri re della notte: entrano, catturano gli sguardi e comandano la scena. Tuttavia, Plutone dissonante introduce una donna indifferente alle loro prodezze, costringendoli a rivedere le proprie strategie e a non sedersi sugli allori.

Vergine

La disciplina della Vergine si mescola a un impulso più selvaggio grazie a Lilith favorevole: il desiderio di abbandonare il copione consueto porta a momenti di pura spontaneità, che la partner troverà intriganti. Con Marte in Vergine verso la fine del mese, la resistenza fisica aumenta, rendendo le serate più intense.

Le previsioni di novembre per le donne

Ariete

Le donne Ariete non attendono: Marte le spinge a fare la prima mossa, invitando il partner a un ultimo bicchiere senza cerimonie. Venere e Lilith dissonanti rendono la pazienza poca, e se il primo bacio si trasforma in troppe domande, la donna prende il controllo, mette il cappotto e chiama un taxi.

Toro

Il Toro femminile si troverà sulla difensiva, trovando un partner poco fantasioso che la spinge a rifugiarsi in momenti di solitudine, come un libro in bagno. Lilith favorisce la scoperta di fantasie segrete, che verranno messe in pratica quando Marte porta audacia verso la fine del mese.

Gemelli

Novembre incoraggia le Gemelle a mostrarsi curiose e sfacciate. Venere le rende irresistibili in ogni contesto sociale, dal bar alla cassa, mentre Plutone le spinge a infrangere regole autoimposte. Se qualcuno stuzzica la loro fantasia, non esitano a rispondere.

Cancro

Le donne Cancro cercano tenerezza, ma Venere contraria le rende permalose: un gesto affrettato può far evaporare il desiderio. Lilith dissonante le fa chiudere i desideri più profondi, ma verso la fine del mese la sicurezza cresce, permettendo di chiedere apertamente ciò che vogliono.

Leone

Le Leonine si sentono divinità del desiderio: Marte e Giove le rendono audaci e proattive, al punto da spaventare gli uomini più timidi. Plutone antagonista porta una rivale inaspettata, ma il consiglio è non entrare in competizione, basta apparire per ricordare chi comanda.

Vergine

Grazie a Lilith favorevole, le Vergini abbandonano il senso di colpa e si concedono capi di lingerie mai provati, vivendo il piacere di indossarli. Nei giorni conclusivi, Marte le rende sfrontate, pronte a prendere tutto ciò che desiderano senza esitazioni.