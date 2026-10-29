Salta al contenuto
29 Ottobre 2026

Cien di Lidl: skincare coreana in 5 step a meno di 6 euro

Lidl porta la K‑beauty in discount con la nuova linea Cien, cinque prodotti essenziali a meno di 6 €.

· · 3 min
Cien di Lidl: skincare coreana in 5 step a meno di 6 euro

Negli ultimi anni la skincare coreana ha spopolato online e nei negozi specializzati, grazie a routine articolate e ingredienti che promettono idratazione, luminosità e protezione. Lidl, sempre attenta alle tendenze emergenti, ha deciso di tradurre questa mania in un’offerta accessibile, proponendo una linea interamente ispirata al concetto di glass skin.

Cien: la proposta coreana di Lidl

A partire dal 2 novembre 2026 tutti i punti vendita Lidl Italia espongono la collezione Cien. Si tratta di una private label che prende spunto dalla filosofia K-beauty, ma con un approccio “discount”: i cinque prodotti coprono l’intero percorso di cura quotidiana, dal detergente alla protezione solare, e hanno un prezzo che varia fra 3,79 € e 5,79 € ciascuno. Il brand promette formulazioni leggere, pH equilibrato e tollerabilità dermatologica, pensate per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.

I cinque step della routine K-beauty di Cien

1. Gel detergente purificante

Il primo gesto è affidato al gel detergente purificante, arricchito con Artemisia e pantenolo. Grazie al pH basso, la formulazione detergente elimina impurità senza irritare, lasciando la pelle fresca e pronta per gli step successivi. Il flacone da 125 ml costa 3,79 € ed è consigliato per uso mattutino e serale.

2. Tonico perfezionatore

Segue il tonico perfezionatore, una soluzione a base di AHA e PHA che favorisce l’esfoliazione delicata delle cellule morte. L’effetto è una superficie cutanea più levigata e una maggiore capacità di assorbimento dei trattamenti successivi. Disponibile in formato 100 ml per 3,79 €.

3. Siero antiossidante

Il siero antiossidante combina Centella asiatica e ginseng, due ingredienti tradizionalmente usati nella medicina orientale per le loro proprietà lenitive e protettive. La texture leggera si assorbe rapidamente, donando una sensazione di morbidezza e contribuendo a un incarnato più luminoso. Il flacone da 30 ml è proposto a 5,79 €.

4. Crema giorno lenitiva SPF 50

Per difendersi dai raggi UV, la linea include una crema giorno lenitiva con protezione SPF 50. La formula contiene probiotici, garantendo un’assimilazione rapida e un finish naturale. Oltre a prevenire fotoinvecchiamento e macchie, idrata le pelli più delicate. Confezione da 50 ml, prezzo 5,79 €.

5. Crema rivitalizzante

L’ultimo step prevede la crema rivitalizzante, arricchita con ginseng, niacinamide e squalano. Questi componenti rinforzano la barriera cutanea, migliorano l’uniformità del tono e restituiscono elasticità. Ideale per la notte, il vaso da 50 ml costa anch’esso 5,79 €.

Prezzi, disponibilità e consigli per personalizzare la routine

Acquistando l’intera collezione, il cliente spende complessivamente 24,95 €, una cifra decisamente contenuta rispetto ai marchi premium coreani. Tuttavia, non è obbligatorio seguire tutti i cinque passaggi ogni giorno: la routine può essere modulata in base alle esigenze della propria pelle, alternando esfoliazione, siero o protezione solare secondo il proprio livello di tolleranza. L’importante è mantenere una pulizia adeguata e non trascurare la protezione UV, fattore cruciale per conservare la glass skin desiderata.

Autore

Camilla Fiore

Camilla Fiore, da Verona, annotò la prima review dopo aver testato un siero durante la Fiera della Cosmesi: quell’articolo cambiò la linea editoriale dedicata alla prova prodotto. Propone rubriche con taglio rigoroso e porta in redazione la precisione di chi colleziona vecchi campionari.

Continua a leggere