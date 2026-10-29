Lidl porta la K‑beauty in discount con la nuova linea Cien, cinque prodotti essenziali a meno di 6 €.

Negli ultimi anni la skincare coreana ha spopolato online e nei negozi specializzati, grazie a routine articolate e ingredienti che promettono idratazione, luminosità e protezione. Lidl, sempre attenta alle tendenze emergenti, ha deciso di tradurre questa mania in un’offerta accessibile, proponendo una linea interamente ispirata al concetto di glass skin.

Cien: la proposta coreana di Lidl

A partire dal 2 novembre 2026 tutti i punti vendita Lidl Italia espongono la collezione Cien. Si tratta di una private label che prende spunto dalla filosofia K-beauty, ma con un approccio “discount”: i cinque prodotti coprono l’intero percorso di cura quotidiana, dal detergente alla protezione solare, e hanno un prezzo che varia fra 3,79 € e 5,79 € ciascuno. Il brand promette formulazioni leggere, pH equilibrato e tollerabilità dermatologica, pensate per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.

I cinque step della routine K-beauty di Cien

1. Gel detergente purificante

Il primo gesto è affidato al gel detergente purificante, arricchito con Artemisia e pantenolo. Grazie al pH basso, la formulazione detergente elimina impurità senza irritare, lasciando la pelle fresca e pronta per gli step successivi. Il flacone da 125 ml costa 3,79 € ed è consigliato per uso mattutino e serale.

2. Tonico perfezionatore

Segue il tonico perfezionatore, una soluzione a base di AHA e PHA che favorisce l’esfoliazione delicata delle cellule morte. L’effetto è una superficie cutanea più levigata e una maggiore capacità di assorbimento dei trattamenti successivi. Disponibile in formato 100 ml per 3,79 €.

3. Siero antiossidante

Il siero antiossidante combina Centella asiatica e ginseng, due ingredienti tradizionalmente usati nella medicina orientale per le loro proprietà lenitive e protettive. La texture leggera si assorbe rapidamente, donando una sensazione di morbidezza e contribuendo a un incarnato più luminoso. Il flacone da 30 ml è proposto a 5,79 €.

4. Crema giorno lenitiva SPF 50

Per difendersi dai raggi UV, la linea include una crema giorno lenitiva con protezione SPF 50. La formula contiene probiotici, garantendo un’assimilazione rapida e un finish naturale. Oltre a prevenire fotoinvecchiamento e macchie, idrata le pelli più delicate. Confezione da 50 ml, prezzo 5,79 €.

5. Crema rivitalizzante

L’ultimo step prevede la crema rivitalizzante, arricchita con ginseng, niacinamide e squalano. Questi componenti rinforzano la barriera cutanea, migliorano l’uniformità del tono e restituiscono elasticità. Ideale per la notte, il vaso da 50 ml costa anch’esso 5,79 €.

Prezzi, disponibilità e consigli per personalizzare la routine

Acquistando l’intera collezione, il cliente spende complessivamente 24,95 €, una cifra decisamente contenuta rispetto ai marchi premium coreani. Tuttavia, non è obbligatorio seguire tutti i cinque passaggi ogni giorno: la routine può essere modulata in base alle esigenze della propria pelle, alternando esfoliazione, siero o protezione solare secondo il proprio livello di tolleranza. L’importante è mantenere una pulizia adeguata e non trascurare la protezione UV, fattore cruciale per conservare la glass skin desiderata.