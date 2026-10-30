Forum Retail 2026 svela le nuove leve del retail, mentre le week milanesi amplificano moda, beauty e gioielli in un unico palcoscenico.

Il Forum Retail 2026, ospitato presso il Superstudio Più di Milano l’11 e 12 novembre, ha riunito brand, retailer e esperti per analizzare le intersezioni tra beauty, pharma e benessere. In un momento in cui i consumatori cercano esperienze personalizzate, integrate tra canali fisici e digitali, l’evento ha offerto una panoramica su strategia, tecnologia e sostenibilità.

Forum Retail 2026: innovazione tra bellezza, salute e digitale

Influencer marketing e loyalty nel beauty

Barbara Archina di Yves Rocher France ha mostrato come l’influencer marketing possa accompagnare il cliente dalla scoperta del prodotto fino alla conversione. La fiducia generata dai creator, secondo le sue osservazioni, si traduce in maggiori opportunità di vendita e in un legame più profondo con il brand.

Strategie di crescita e intelligenza artificiale

Luca Alberici, CTO di Pinalli, ha approfondito l’importanza della governance dei dati per connettere CRM, customer experience, e-commerce e programmi di loyalty. Ha evidenziato come l’intelligenza artificiale possa trasformare le informazioni in insight azionabili, accelerando la crescita dei retailer.

Ricerca Ipsos Doxa e impegno verso la sostenibilità

Stefania Fregosi di Ipsos Doxa Italia ha presentato una ricerca su consumatori di beauty, farmacia e wellness. I risultati indicano una maggiore propensione delle nuove generazioni alla prevenzione, a scegliere integratori e a valutare sia i canali fisici che digitali. In parallelo, Laura Battaglia di L’Oréal ha illustrato le iniziative di circularità, dimostrando come l’economia circolare stia diventando un driver fondamentale per il settore.

Nuove frontiere della farmacia: il concept BENU

Gabriele Iannella, Marketing & Category Director di Phoenix Pharma Italia, ha svelato il concept BENU a CityLife, una farmacia progettata come hub di consulenza e servizi. L’approccio punta a integrare la customer experience con percorsi di prevenzione, creando un punto di riferimento per la salute del territorio.

Retail Wellness Experience: prove dal vivo

L’area Retail Wellness Experience ha permesso ai visitatori di testare prodotti di cosmesi, nutrizione e cura della persona. Tra le novità più apprezzate: il Magic Mirror di BENU, in grado di analizzare la pelle e fornire consigli su misura, e le linee di skincare a base di latte di bufala di Bufarma.

Le week tematiche di Milano: da fashion a gioielli

Il modello delle settimane a Milano

Il successo della Milano Fashion Week e della Design Week ha ispirato la città a estendere il format a nuovi settori. Così nascono settimane dedicate a beauty, food e, più recentemente, alla Jewelry Week. Questi appuntamenti trasformano la capitale in un palcoscenico dove creatività, lusso e turismo convergono.

Milano Jewelry Week 2026: appuntamenti chiave

Dal 20 al 26 ottobre 2026, la Milano Jewelry Week propone una serie di eventi d’élite. Il The Jewelry Hub, ospitato al Palazzo Serbelloni dal 24 al 26 ottobre, riunisce le più prestigiose maison di alta gioielleria, orologeria e diamanti. Contemporaneamente, il Palazzo Bovara accoglie l’Artistar Jewels & Talent Show, con oltre 200 designer internazionali, mentre l’Experiential Journey anima il centro città con mostre, workshop e aperture di atelier.

Impatto economico e social

Le week generano un effetto moltiplicatore su hotel, ristoranti e negozi, creando opportunità di visibilità per brand e per la città stessa. L’hashtag social #MilanoWeek diventa terreno fertile per contenuti instagrammabili, alimentando un ciclo di desiderio e condivisione. In questo modo, Milano sfrutta le settimane non solo come vetrina di stile, ma anche come potente strumento di marketing territoriale.

Il Forum Retail 2026 ha tracciato le linee guida per un retail più digitale, sostenibile e orientato al cliente, mentre le week tematiche hanno dimostrato come la città possa trasformare ogni settore in un’esperienza esclusiva e condivisibile. L’unione di innovazione tecnologica e storytelling di lusso sembra destinata a configurare il futuro del consumo italiano.