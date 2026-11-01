Una beauty box da 15$ che racchiude prodotti di lusso per viso, occhi e labbra, più un serum per sopracciglia in regalo.

Chi ama sperimentare con il trucco sa quanto può essere emozionante trovare una confezione che racchiuda, a prezzo ridotto, prodotti di alto livello. Per questo novembre la beauty box è disponibile a soli 15 $, grazie al codice promozionale ALLURE50, mentre il valore totale degli articoli supera i 239 $. Dopo aver completato l’ordine, nella tua casella di posta arriverà un credito di 25 $ da spendere nel Member Store, oltre al regalo esclusivo per le nuove iscritte: il siero Nulastin per le sopracciglia. Un’offerta pensata per chi vuole provare nuove palette, dalle gocce illuminanti ai profumi, senza dover spendere una fortuna.

Cosa contiene la beauty box di novembre

La selezione di questo mese è costruita attorno a quattro temi: luminosità, colore, definizione e cura. Troverai tre gocce multiuso che si sovrappongono al tuo fondotinta per un finish brillante o bronzato, un ombretto crema-polvere che schiarisce lo sguardo, una fragranza in formato penna per rinfrescare le ore serali, ciglia finte naturali, un rossetto lucido e persino un dentifricio viola per sbiancare il sorriso. Ogni prodotto è stato scelto per la sua capacità di trasformare un look quotidiano in un’esperienza di glamour, pur mantenendo un profilo di utilizzo semplice e versatile.

Drunk Elephant – B-Goldi Illuminating, D-Bronzi e O-Bloos Drops

Tre mini-flaconi, ognuno con una missione: illuminare, bronzieare o rosare la pelle. Le gocce contengono glicerina idratante e olio di semi di marula, mentre il B-Goldi aggiunge il 5 % di niacinamide per una luce ultraluminosa, il D-Bronzi apporta peptide per un effetto sole, e l’O-Bloos dona un rosato delicato grazie alla vitamina F. Si possono mescolare al fondotinta, aggiungere alla crema idratante o applicare pure, per un risultato personalizzato. Prezzo di vendita: $39.

Thrive Causemetics – Brilliant Eye Brightener™ Racquel

Questo ombretto crema-polvere si trasforma in puro sparkle con un solo swipe, grazie a pigmenti riflettenti che catturano la luce. La texture è build-up, quindi è possibile modulare l’intensità senza pennello. Ideale per evidenziare l’angolo interno, l’arcata sopraccigliare o per un look completo su tutta la palpebra. Ottimo per le video-chiamate dove la luce è fondamentale. Prezzo: $26.

Kylie Cosmetics – Cosmic Kylie Jenner 2.0 Eau de Parfum Pen

Una piccola penna profumata che racchiude note di pera succosa, pepe rosa piccante, vaniglia di orchidea e ambra calda. Il risultato è una fragranza fresca e avvolgente che si percepisce subito sui punti di pulsazione. Perfetta da tenere nella borsa per una rapida rinfrescata durante la giornata. Prezzo: $29.

Falscara – Studio Mini Classic Natural

Set di ciglia finte ultra-leggere a forma di “wispy” che offrono volume e lunghezza senza il classico nastro visibile. Si applicano singolarmente con le pinzette incluse, così si controlla la quantità di volume desiderata. Ideali per passare da un look naturale a uno glamour in pochi secondi. Prezzo: $19.99.

Sephora Collection – About That Shine Sheer Shine Lipstick 07 Rose Refraction

Rossetto in formato “balm-like” che dona un colore succoso e una brillantezza quasi trasparente. Si applica con facilità, senza bisogno di specchio, e può essere sovrapposto a un contorno per definire ulteriormente le labbra. La tonalità Rose Refraction è perfetta per tutti i toni di pelle. Prezzo: $16 per 0.10 oz (0.02 oz inclusi nella box).

Euthymol – Purple Whitening Toothpaste

Un dentifricio viola che utilizza la teoria del colore per neutralizzare le macchie gialle del dente, analogamente a come lo shampoo viola tonifica i capelli. La formula agisce rapidamente: un utilizzo mostra denti più bianchi, ma per risultati ottimali si consiglia l’uso due volte al giorno, come suggerito dal dentista. Prezzo: $15 per 3.7 oz (0.7 oz inclusi nella box).

Serum Nulastin per le sopracciglia: il regalo per le nuove iscritte

Il serum Nulastin Brow Shape Altering è una soluzione a base di peptidi che rinforza l’elastina alla radice dei peli, riducendo la perdita e favorendo una crescita più densa. La texture è trasparente e funge anche da styler, per modellare le sopracciglia mentre agisce. Si consiglia di usarlo mattina e sera, passando il spoolie in brevi tratti verso l’alto per 12 settimane, per ottenere sopracciglia più piene e resistenti, degne di una star come Lily Collins. Valore di listino: $84.

Consigli per sfruttare al meglio tutti i prodotti

Per ottenere il massimo dalla tua beauty box, inizia mescolando le gocce Drunk Elephant al tuo idratante o fondotinta: poche gocce bastano per un effetto luminoso, bronzato o rosato a seconda della variante scelta. Usa l’Eye Brightener per illuminare lo sguardo prima di una video-call, poi sfuma con le ciglia Falscara per un risultato naturale. Il rossetto Sephora, grazie alla sua consistenza leggera, può essere applicato senza specchio per ritocchi veloci. Spruzza il profumo penna sui polsi prima di uscire e porta con te il credito da $25 per acquistare prodotti extra dal Member Store. Infine, ricorda di spazzolare il dentifricio viola due volte al giorno per mantenere un sorriso brillante che completa il tuo look.