Un contratto milionario in difficoltà

Meghan Markle e il Principe Harry hanno firmato un contratto da 100 milioni di dollari con Netflix, ma le cose non sembrano andare per il verso giusto. Secondo fonti vicine alla piattaforma, i dirigenti sarebbero “esausti” dopo aver collaborato con la Duchessa del Sussex. Questo clima di tensione è emerso in seguito a diversi progetti che non hanno raggiunto il successo sperato, come la docuserie Polo, che ha deluso le aspettative nonostante l’impegno della coppia.

Le sfide di Meghan nel mondo dello spettacolo

Il cooking show di Meghan, atteso con grande curiosità, rappresenta l’ultima possibilità per la Duchessa di dimostrare il suo valore in questo nuovo capitolo della sua vita. I dirigenti di Netflix sono consapevoli che il successo di questo programma è cruciale per ricostruire la reputazione di Meghan nel panorama televisivo. “C’è molto da lavorare con lei e, onestamente, il risultato non sembra valere la pena”, ha rivelato una fonte al Daily Mail.

Un futuro incerto per Harry e Meghan

Il contratto con Netflix scadrà nell’autunno del 2025, e le aspettative sono alte. Tuttavia, se la coppia decidesse di rinnovare l’accordo, è probabile che le cifre non raggiungano più i livelli precedenti, a causa dei risultati deludenti ottenuti finora. Nonostante ciò, Netflix ha acquisito i diritti del libro Me At The Lake, un progetto che potrebbe rivelarsi interessante, anche se non è ancora entrato in produzione.

Le altre avventure professionali di Meghan e Harry

Dopo aver rinunciato ai loro titoli reali, Harry e Meghan hanno intrapreso diverse avventure professionali, con esiti variabili. Mentre il Principe ha ottenuto un grande successo con la sua autobiografia Spare, altri progetti, come il podcast Archetypes su Spotify, hanno subito un brusco stop. Anche il marchio di lifestyle di Meghan, American Riviera Orchard, ha faticato a decollare, con la Duchessa che non è riuscita a trovare un CEO per la sua azienda.

Un momento cruciale per la Duchessa

Il cooking show su Netflix potrebbe rappresentare un vero e proprio trampolino di lancio per Meghan. Le aspettative sono alte e i dirigenti della piattaforma sono in attesa di vedere se la Duchessa sarà in grado di risollevare la sua immagine e quella del suo brand. La pressione è palpabile e il futuro della coppia nel mondo dello spettacolo è più incerto che mai.