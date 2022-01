Una nuova mini serie è pronta a sbarcare su Rai 1. Dal titolo “La Sposa” per la regia di Giacomo Campiotti, sarà divisa tre serate a partire da domenica 16 gennaio 2022. Nel cast anche Maurizio Donadoni. Scopriamo di più su chi è l’attore e dove lo abbiamo già visto.

Chi è Maurizio Donadoni

Sulla vita di Maurizio Donadoni prima di diventare un attore, di certo sappiamo solo che nasce a Bergamo il 7 gennaio del 1958, sotto il segno del Capricorno. Dai suoi studi possiamo intuire però che la sua passione per l’arte della performance in generale caratterizza la sua vita già da quando Donadoni è molto giovane.

Studia infatti al conservatorio e dopo essersi diplomato, come spesso accade a chi vuole intraprendere il mestiere dell’attore, inizia a fare esperienza a teatro.

L’esordio a teatro

Come dicevamo, dopo gli studi Maurizio Donadoni inizia presto la sua carriera teatrale esordendo infatti nel 1982 con l’opera shakespeariana “Come vi piace”, recetando accanto ad Ottavia Piccolo.

Sempre a teatro, Donadoni si esibisce in tantissime altre opere culturalmente molto importanti come l'”Amleto” e “Trolio e Cressida” sempre di Shakespeare o “I Masnadieri” di Giuseppe Verdi.

Per quanto riguarda il cinema invece, vediamo Maurizio Donadoni per la prima volta sul grande schermo esattamente un anno dopo aver esordito a teatro: nel 1983. Quell’anno infatti prende parte al film “Storia di Piera”, per la regia di Marco Ferreri.

Le esperienze al cinema e in televisione

Dal 1986 Maurizio Donadoni porta avanti la sua carriera cinematografica recitando in pellicole spesso molto impegnate, un esempio su tutti è il commuovente “La solitudine dei numeri primi”, tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Giordano che segna il debutto di attori come Aurora Ruffino e Luca Marinelli.

Donadoni compare anche sul piccolo schermo, dove lo vediamo recitare in alcune serie tv molto amate dal pubblico. È infatti Trifone per “Le indagini di Lolita Lobosco”, serie tv del 2021 tratta dall’omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi, che vede Luisa Ranieri nei panni della protagonista. Menzione speciale anche per “Rita Levi-Montalcini”, film tributo al celebre premio Nobel andato in onda su Rai 1 nel 2020. Qui Maurizio Donadoni interpreta il professor Poli-Richter e recita accanto a Elena Sofia Ricci, che invece per la pellicola, è la neurologa.

Vita privata

Forse proprio perché il mestiere di attore lo porta a stare davanti all’occhio della telecamera per la maggior parte del tempo, Maurizio Donadoni tende a separare bene quella che è la sua vita privata da quella professionale e ne è anche molto geloso.

Maurizio Donadoni nel cast de “La Sposa”

Insieme a Serena Rossi che presta il volto alla protagonista e Giorgio Marchesi, nel cast de “La Sposa” c’è anche Maurizio Donadoni. La mini serie girata nell’estate del 2021 ha come sfondo i paesaggi del Piemonte e racconta le vicessitudini di una struggente storia d’amore, vissuta da una donna coraggiosa, condita da tematiche che dovrebbero appartenere al passato, ma che ancora oggi sembrano essere molto attuali. “La Sposa” parla infatti di emancipazione femminile, rivalsa e parità di genere.