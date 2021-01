Giovedì 21 Gennaio su Italia 1 inizia la nuova edizione de La pupa e il secchione e viceversa, condotto dal comico Andrea Pucci e dalla famosa ex pupa Francesca Cipriani. Tra i protagonisti di questa stagione troviamo anche il secchione Matteo Pisano: ecco chi è.

Chi è il secchione Matteo Pisano

Matteo Pisano è uno degli otto secchioni partecipanti all’edizione 2021 del format Mediaset. Ha 24 anni ed è originario di Dego in provincia di Savona. Da buon secchione, si laurea all’Università di Fisica di Genova con la votazione di 110 e lode e si sposta in Portogallo per seguire un dottorato sempre in questa materia.

Matteo si considera molto soddisfatto del suo fisico non propriamente atletico, ritiene infatti che il corpo di una persona debba rispecchiare il tipo di lavoro che fa: se lavori alla scrivania è giusto che si veda quindi.

Dichiara inoltre di non apprezzare assolutamente discoteca e palestre. Si considera una persona estremamente attenta alle spese e parsimoniosa, sia nella vita quotidiana che in quella sentimentale (è un grande sostenitore delle relazioni online).

Seppur volto non noto, Matteo Pisano è già comparso in televisione in passato. Il secchione ha infatti presenziato a una edizione de “La Corrida” dove ha dato mostra al pubblico delle sue abilità divulgative: è molto abile, infatti, a spiegare la fisica tramite mimica e tonalità diverse, in modo da tenere alta l’attenzione di chi lo ascolta.

