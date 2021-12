Attrice molto apprezzata e richiestissima, già da molto giovane Marisa Laurito si fa notare per la sua profonda passione per l’arte della recitazione. Inizia infatti a muovere i primi passi a teatro, recitando per la compagnia di uno dei pilastri della drammaturgia italiana: Eduardo De Filippo.

Siete curiose di scoprire qualcosa in più su di lei? Ecco allora tutto quello che sappiamo sulla vita dell’attrice napoletana e sulla sua carriera.

Chi è Marisa Laurito

Marisa Laurito ha origini campane. Nasce a Napoli il 19 aprile 1951 sotto il segno dell’Ariete. Appassionata di recitazione sin da piccola, riesce nell’intento di entrare nella compagnia teatrale di Eduardo De Filippo quando è ancora molto giovane. All’età di 18 anni infatti, esordisce in uno degli spettacoli del famigerato drammaturgo dal titolo “Le bugie con le gambe lunghe”.

Ma è a partire dalla seconda metà degli anni ’80 che Maurisa Laurito inizia a farsi conoscere anche dal pubblico più vasto del piccolo schermo. Si diletta infatti nel ruolo di conduttrice di numerosi programmi tv affiancando volti celebri del calibro di Renzo Arbore, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Pippo Baudo e la compianta presentatrice e cantante bolognese Raffaella Carrà.

Una carriera inarrestabile

La carriera di Marisa Laurito non si è mai arrestata. Nel 2017 infatti è stata la protagonista della commedia teatrale “Due donne in fuga”, insieme ad Iva Zanicchi. Lo spettacolo ottiene un grandissimo successo, tanto che viene ripetuto nel 2019 ma con Fioretta Mari al posto di Iva, sostituita a causa di impegni lavorativi.

Nel dicembre dello stesso anno partecipa anche a “W gli sposi”, film diretto da Valerio Zanoli. Nel cast insieme alla Laurito anche Paolo Villaggio nel suo ultimo ruolo cinematografico, Iva Zanicchi, Carlo Pistarino, Giulio Berruti, Lando Buzzanca, Corinne Cléry e Gianfranco D’Angelo. Grazie alla sua enorme esperienza, sempre nel 2020 viene scelta come direttrice artistica del Teatro Trianon di Napoli, ruolo che ricoprirà fino al 2022. Nel 2021 invece è nel cast del film “I fratelli De Filippo”, diretto dall’attore e regista Sergio Rubini.

Vita privata

Marisa Laurito ha sempre dimostrato di amare profondamente il suo mestiere, tanto da portarla a fare una scelta importante: quella di non avere figli per concentrarsi sulla propria carriera. Nelle varie interviste concesse però, l’attrice non ha mai nascosto il suo rammarico per questa decisione, nonostante rimanga sempre convinta fosse stata quella giusta, almeno per la sua vita professionale.

L’attrice si è sposata per la prima volta nel 2001, all’età di 51 anni, con Franco Cordova, celebre calciatore della Serie A negli anni ’60 e ’70. Un matrimonio finito dopo soli tre mesi che però non ha impedito alla ex coppia di mantenere buoni rapporti. La Laurito ha poi intrapreso una relazione con l’imprenditore Pietro Pardini. Una storia, la loro, che dura da ormai più di 20 anni, anche se non si sono mai sposati. Il motivo? A causa delle precedente esperienza Marisa Laurito non sembra essere molto favorevole al matrimonio.